[EN IMAGES] «Ça va bien aller», assure Wesley: voici 36 superbes photos de vos arcs-en-ciel

En ces temps de crise, Le Journal est à la recherche du plus bel arc-en-ciel au Québec.

Nous avons publié dans les derniers jours des photos rendant hommage au mouvement #çavabienaller dans les pages du Journal de Québec.

Merci d'avoir été aussi nombreux à nous envoyer une photo de votre arc-en-ciel.

Voici donc 36 nouvelles photos que nous avons reçues de nos lecteurs.

PHOTO COURTOISIE LAURENCE LÉVESQUE

Laurence et sa fille de douze ans s'en sont données à coeur joie pour nous offrir cet arc-en-ciel fait de cartons colorés dans le secteur de Giffard à Québec.

PHOTO COURTOISIE MURIELLE AUDET POTVIN

Un bricolage arc-en-ciel de Murielle qui nous rappelle les consignes de sécurité à suivre pendant la pandémie.

PHOTO COURTOISIE ROBERT HOULE

Jay est très attentif en regardant sa grande soeur Amy, pendant qu'elle ajoute sa touche personnelle dans la conception de cet arc-en-ciel, bien en vue dans la fenêtre de la demeure familiale situé à Québec.

PHOTO COURTOISIE KATIE BOIVIN

Toujours utile d'avoir une arche au dessus de la porte d'entrée pour y représenter l'arc-en-ciel. Une belle oeuvre réalisée par cette famille de de Beauport qui en profite pour souligner le onzième anniversaire de Julianne, qui pose aux cotés de son grand frère Nathan.

PHOTO COURTOISIE LOUISE ROY DANIEL

Cet arc-en-ciel dans le paysage de Sherbrooke s'avère être une roue chanceuse pour nous rappeler que ça va bien aller.

PHOTO COURTOISIE MÉLODY SAVARD

Autre preuve que les arcs-en-ciel que l'on retrouvent un peu partout au Québec peuvent apporter de la joie. Maxime, deux ans et huit mois, s'égaie à la vue de ce dessin, gracieuseté des autres enfants de son voisinage.

PHOTO COURTOISIE JEAN-YVES PAPINEAU

Avec un peu de fantaisie, tous les objets de la maison peuvent servir à créer un arc-en-ciel, comme les gobelets colorés des enfants placés sur un bougeoir, dans cette demeure de Mont Tremblant.

PHOTO COURTOISIE JANICK TRÉPANIER

Une oeuvre d'art remarquable aux coloris de l'arc-en-ciel, gracieuseté de Janick.

PHOTO COURTOISIE PAUL LEDUC

Le pont Jacques-Cartier à Montréal s'est transformé en gigantesque arc-en-ciel étincelant, sur cette superbe photo prise à la tombée du jour.

PHOTO COURTOISIE LISE FECTEAU

Le soleil brille pour tout le monde grâce à cette splendide affiche conçue par Lise du quartier Notre-Dame-de-Grâce à Montréal.

PHOTO COURTOISIE JESSICA GRENIER-CORBIN

Bob l'éponge s'enjolive d'un arc-en-ciel pour se protéger de la COVID-19, un croquis imaginé par la sympathique Meganne de Limoilou.

PHOTO COURTOISIE MEERY MEDINA

Diana Lindo Medina, onze ans de Laval, à une pensée pour les gens qui se sentent seuls, en cette période de confinement. Elle affiche son sourire contagieux pour transmettre une dose d'espoir.

PHOTO COURTOISIE ANNE LABBÉ

Technicienne en loisir à l’institut universitaire en santé mentale de Québec, Anne a mis de la gaieté dans la vie des usagers avec ce sublime arc-en-ciel, fait de papiers de soies insérés dans un fond en coroplast.

PHOTO COURTOISIE JOANNE BOUDREAU

Petit train va loin! La locomotive arc-en-ciel tire un convoi d'espérance, dans cette fenêtre habilement décorée par Joanne de Saint-Apollinaire.

PHOTO COURTOISIE KATHY FONTAINE

Justin et Jean-Félix s'activent pour crayonner la façade de leur maison aux teintes de l'arc-en-ciel. Un résultat des plus remarquables!

PHOTO COURTOISIE LUCILLE BISSON

À 18 ans, en confinement avec son frère et ses parents, la ravissante Alexya, de Mirabel, en profite pour parfaire ses talents de cuisinière en préparant un délicieux gâteau aux couleurs de l'arc-en-ciel.

PHOTO COURTOISIE ANDRÉ LAVOIE

Levons les voiles! À défaut de sillonner les cours d'eau, André de Notre-Dame-de-Montauban a paré sa maison de cette voile arc-en-ciel.

PHOTO COURTOISIE GABRIEL ARSENAULT

Voici Raf sur le dos du magnifique Jiggs à la crinière arc-en-ciel. Un petit gars content de son accomplissement!

PHOTO COURTOISIE FRANCE LEBREU

«Hakuna Matata» ou si vous préférez, tout va bien en swahilie! Une référence au roi lion de la part de France qui nous offre cet arc-en-ciel. Elle précise que Poumba, Timo et Simba sont trois êtres différents, qui se soutiennent, s’entraident et s’aiment malgré les disparités et les épreuves vécues.

PHOTO COURTOISIE CHLOÉ DUARTE

Chloé, six ans, s'ennuie beaucoup de ses amis et de sa maîtresse, Mme Amélie. Elle réside à Rivière-du-Loup sur une rue passante et a dessiné pour remercier les gens qui restent à la maison et tous ceux qui assurent les services essentiels.

PHOTO COURTOISIE MATHILDE DUCLOS

Un arc-en-ciel de tissu compose cette corde-à-linge à Sainte-Anne-de-Beaupré. Quand on demeure loin de la rue, il faut rester imaginatif pour être visible.

PHOTO COURTOISIE

Un arc-en-ciel pour encouragé les indispensables fermiers et fermières du Québec, courtoisie de la Ferme des Érables à Saint-Nazaire au Lac-Saint-Jean.

PHOTO COURTOISIE FERNANDE GARZON HERRERA

De magnifiques chapelets arc-en-ciel, qui rassurent la famille Leon Garzon de Limoilou, confiante qu'en gardant la foi, tout va bien aller.

PHOTO COURTOISIE YVONNE LÉVESQUE

Les grands-parents de Mathis s'ennuient beaucoup de sa bouille sympathique. De son grand coeur, il envoie cet arc-en-ciel pour les réconforter ainsi que tous les mamies et papis du Québec.

PHOTO COURTOISIE GHYSLAINE COLLARD

L'art urbain s'en joint au mouvement ça va bien aller avec ce superbe graffiti arc-en-ciel réalisé sous un pont, situé dans le quartier Ahuntsic à Montréal.

PHOTO COURTOISIE DOLORES RODRIGUEZ

Des sourires de satisfactions qui en disent long! Louane et Gaël, huit et six ans de Québec, nous exposent leurs différentes oeuvres arcs-en-ciel avec une joie des plus perceptibles.

PHOTO COURTOISIE VINCENT LAVOIE

Mamie Rachel de Québec a laissé exprimé son talent sur la toile pour nous peindre ce ravissant arc-en-ciel.

PHOTO COURTOISIE ANNICK BOIVIN

Annick, Nathaniel, Sandrine et Pierre, de Baie-Comeau, ont profité du dernier week-end pour exprimer leur talent créatif. La magnifique oeuvre familiale est visiblement affichée pour le plaisir des passants.

PHOTO COURTOISIE JANIE CHALIFOUR

En guise de solidarité, Aurélie a choisi de crémer son gâteau aux couleurs de l'arc-en-ciel pour son huitième anniversaire.

PHOTO COURTOISIE BRIGITTE LECOURS

Muni de foulards multicolores, Charly trouve difficile de ne pas rendre visite à ses amis canins de Québec. Il ajoute que ça va bien aller, malgré la pandémie.

PHOTO COURTOISIE FATIMA AWWAD

En ces temps difficiles, rien de mieux que la force d'un arc-en-ciel pour protéger bébé Nala, de Trois-Rivières.

PHOTO COURTOISIE CATHERINE NORBERT

Chloé de Lévis nous rappelle l'importance d'encourager l'achat local, pendant la pandémie, avec cet arc-en-ciel entièrement fabriqué à partir de circulaires d'épiceries.

PHOTO COURTOISIE DIANE ST-GELAIS

En ses moments où nos proches nous manquent, Diane nous propose sa conception du cercle de l’amitié à la couleur arc-en-ciel.