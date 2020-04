Il faut un «panier bleu» pour la télé

Dimanche, François Legault et Pierre Fitzgibbon ont lancé Le Panier Bleu : « J’achète ICI ». On trouvera tout dans leur panier, sauf la télévision !

S’il y a un produit qui aurait sa place dans le Panier Bleu fleurdelysé, c’est bien notre télévision. Avec toutes les séries qu’offrent les services par contournement comme Netflix, Amazon, Hulu, YouTube et les autres, notre télévision a sérieusement besoin de visibilité.

« Il faut acheter québécois, il faut acheter local, a clamé le premier ministre François Legault. C’est important pour nos entreprises québécoises, puis c’est important pour nos travailleuses et travailleurs québécois. »

Les artistes, les auteurs et les artisans de la télévision sont aussi des travailleurs québécois. Quand on snobe ou qu’on ignore les émissions qu’ils produisent pour regarder celles d’ailleurs, c’est comme acheter des fraises de Californie, des tomates du Mexique et des bleuets du Chili.

COTES D’ÉCOUTE TROMPEUSES

Notre télévision est beaucoup moins rassembleuse qu’autrefois, en particulier chez les milléniaux. De plus en plus de Québécois « achètent » leurs séries ailleurs. Il y a 1 350 000 foyers abonnés à Netflix au Québec et leur nombre continue d’augmenter. C’est trois fois plus d’abonnés qu’au club illico et presque cinq fois plus qu’à tou.tv Extra.

Les cotes d’écoute de La Voix ou de District 31 font illusion. Comme elles atteignent presque deux millions, on a l’impression que nos séries n’ont jamais été aussi populaires. Il y a dix ans, leurs cotes d’écoute auraient été beaucoup plus élevées. Comme celles de la plupart des « émissions millionnaires » que comptent encore Radio-Canada et TVA. Les auditoires de nos deux principaux réseaux s’érodent graduellement et ce sont les plateformes étrangères qui en profitent le plus.

Du côté des annonceurs, les statistiques sont affolantes. Ils dépensent de plus en plus d’argent sur Facebook, Amazon, Twitter et compagnie et ils abandonnent la télévision qui ne peut vivre sans eux. Depuis le début de la pandémie, c’est la catastrophe. À Radio-Canada comme à TVA, on m’a dit que la publicité avait fondu de moitié en quelques semaines.

LA « FREE RIDE » DES GÉANTS

En pleine contradiction avec eux-mêmes, nos gouvernements d’Ottawa et de Québec subventionnent notre télévision à coup de centaines de millions et consentent de généreux crédits d’impôt aux producteurs. Dans le même temps, ils consacrent une large part de leur budget de publicité aux géants du net, qui profitent d’une « free ride » depuis le début de leur existence. Les diffuseurs, eux, sont tenus de payer taxes et impôts, en plus d’être obligés par le CRTC de consacrer un fort pourcentage de leurs revenus à l’acquisition de séries canadiennes originales.

Le Panier Bleu agira comme une vitrine pour les entreprises québécoises et les produits qu’elles offrent. Une vitrine, c’est exactement ce dont notre télévision a besoin pour que les émissions québécoises originales ne soient pas noyées dans le magma incroyable de séries et d’émissions que proposent les plateformes étrangères.

Je sais très bien qu’on ne peut faire la promotion de nos séries de télé de la même façon que pour les fruits et légumes, mais si l’on veut continuer d’en produire il faut inventer pour elles une sorte de « panier bleu » qui en fera la promotion. D’abord au Québec, puis au Canada et à travers le monde.