Labeaume doit rassurer

Le rôle du maire de Québec, durant cette crise sans précédent, consiste avant tout à rassurer les citoyens et commerçants de son territoire, tâche à laquelle il aurait avantage à s’attarder plus.

Régis Labeaume n’a pas l’intention de fanfaronner devant les caméras, a-t-il dit hier lors du premier conseil municipal à distance. « Les gens se demandent : qu’est-ce que fait le maire ? » a-t-il lancé.

M. Labeaume a fait valoir que son rôle, alors que les autorités mènent une guerre contre un virus impitoyable, n’est justement pas de tenter d’en profiter pour se faire du capital politique. Il marque un point.

Il a dosé les sorties

Depuis le début de la crise, le maire a en effet dosé les sorties et les messages. On l’a vu beaucoup moins souvent que la mairesse de Montréal, par exemple.

Dans la métropole, cependant, on a assisté à une montée inquiétante des cas de personnes atteintes de COVID-19. Cela n’a pas été le cas à Québec, où les consignes de confinement semblent avoir été mieux respectées.

Certes, M. Labeaume a mis du temps à réaliser la gravité de la situation, comme en témoigne sa déclaration, le 11 mars, indiquant qu’il se rendrait à Philadelphie à la fin du mois. Et celle de maintenir ses arénas, bibliothèques, piscines et centres communautaires ouverts plus longtemps que bien d’autres municipa-lités « pour aider les familles ».

Le maire a ainsi hésité à passer en mode alerte. On le sentait soucieux d’éviter de semer la panique parmi la population. Il a néanmoins suivi les recommandations des autorités de santé publique, et incité les gens à respecter les consignes de confinement.

Mieux informer

Le maire aurait par contre eu avantage, depuis le début, à se faire plus rassurant envers les commerçants et à mieux informer les entreprises.

Il a en effet mis plusieurs jours à dévoiler les mesures négociées avec le gouvernement du Québec pour l’octroi de prêts et de subventions pour les commerces de proximité et les PME.

Il aurait eu avantage à préparer le terrain, au lieu de quoi son apparente inaction a suscité la grogne.

M. Labeaume n’a pas l’habitude, depuis 2007, de montrer une grande sensibilité envers les gens d’affaires. Il s’agit d’un constat surprenant, étant donné que le maire a d’abord fait carrière comme entrepreneur et homme d’affaires. En temps de crise, il doit maintenant ajuster le tir.