L’animal à son plus bas instinct

Il aurait pris sa voiture comme une arme et il aurait foncé sur un agent de sécurité parce qu’il lui aurait refusé l’entrée avec sa conjointe au Walmart... Si les faits sont avérés, c’est aussi grave que s’il l’avait poignardé intentionnellement avec un couteau après le refus ! Même si la crise peut tous nous mettre sur les nerfs, comment peut-on s’imaginer qu’une personne irait jusqu’à commettre ce genre de geste au Québec ? !

Selon des informations sommaires, la victime n’aurait fait que son travail en faisant respecter les directives gouvernementales pour protéger la population. La victime a 5 enfants qui l’attendaient à la maison cette soirée-là. Il n’est pas rentré. Encore une fois si les faits sont avérés, il est entre la vie et la mort à cause d’un animal de la pire espèce qui a croisé son chemin. Désolé d’utiliser le mot animal, je ne crois même pas qu’un animal agirait de la sorte. Peut-on penser à plus bas instinct... ?

LE MEILLEUR ET LE PIRE

En temps de crise, on voit ressortir le meilleur et le pire de l’humanité : la générosité, le bénévolat improvisé, le dévouement, le travail sans relâche ; et le pire : l’instinct de survie qui prend le dessus sur le comportement social. On commence à voir toutes sortes de comportements déréglés qui apparaissent, que ce soit des gens qui crachent sur les autres, des cambriolages dans des boutiques d’armes ou de denrées essentielles, des personnes qui toussent intentionnellement aux visages des autres ou sur des choses, des fraudeurs qui tentent par tous les moyens d’arnaquer en profitant de la crise, etc.

C’EST ALLÉ LOIN

Cependant, je n’aurais jamais pensé que ça pouvait aller aussi loin et d’une manière aussi gratuite. On peut penser à cette vidéo sur les médias sociaux, dans laquelle une femme se fait bousculer dans la course frénétique au Costco, qui était déjà choquante et révélatrice de la nature humaine en temps de crise, mais cet acte de violence... que peut-ont dire ? ... à part qu’on espère que le présumé responsable, s’il s’avère coupable bien entendu, payera cher ce geste qui a brisé une vie... et pourquoi ? Pour des boîtes de conserve en vente ? Du papier de toilette ? Ridicule et choquant.

ACCUSATIONS GRAVES

L’individu est accusé de négligence criminelle causant des lésions corporelles, de voies de fait armées, de voies de fait graves et de délit de fuite. Voies de fait armées parce qu’il aurait utilisé sa voiture comme une arme. Voies de faits graves parce que l’agent de sécurité est dans un état très grave. Négligence criminelle parce que son comportement aurait été déréglé et téméraire. De traîner une personne sur une distance en freinant brusquement... on sait très bien les conséquences que ça aura. Délit de fuite parce qu’il aurait agi en lâche et se serait sauvé en laissant la victime à son triste sort, blessée, sans au moins lui apporter son aide réalisant la gravité de son geste. Il ne se serait pas livré par la suite en réalisant la gravité de son geste, mais il se serait fait retrouver par les policiers. Ce sont des accusations très graves qui peuvent aller jusqu’à 14 ans d’emprisonnement.

TRIBUNAUX PLUS SÉVÈRES

Dans les circonstances de la pandémie et de la crise sans précédent, les tribunaux devront être très sévères avec ce genre de crime qui est déréglé, gratuits et hautement répréhensibles. L’exemple devra être donné. En effet, je crois que les peines devront être plus sévères pour les crimes qui ont été commis pendant la pandémie. Le filet social étant ébranlé et la société étant vulnérables, il faudra considérer la commission des crimes durant cette période comme étant une circonstance aggravante.