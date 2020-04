Les déboires de Zoom profitent à d’autres plateformes concurrentes

Problèmes de confidentialité et de sécurité, failles logicielles, comptes piratés exposés sur le Web clandestin, les ennuis de Zoom ont nui à la société, mais fait découvrir plusieurs programmes concurrents.

Zoom a été largement critiqué au cours des deux dernières semaines pour sa piètre sécurité, une fonction de partage d'écran mal conçue, un installateur macOS qui présentait une vulnérabilité (maintenant corrigée), de fausses affirmations de chiffrement de bout en bout et une politique de confidentialité incomplète. Malgré cela, Zoom a fortement gagné en popularité à cause du confinement généralisé qui a poussé, on l’imagine, des millions de gens dans le télétravail.

Zoom Video Communications inc.

En chiffres, Zoom gère par jour quelque 200 millions d’utilisateurs actifs dans le monde entier, son titre ZM à New York a culminé à près de 160 $US le 23 mars dernier pour ensuite perdre des plumes jusqu’à 111 $ au moment d'écrire ces lignes.

Comme un malheur n’arrive jamais seul, la société fait l’objet d’une enquête concernant d’éventuelles réclamations en matière de valeurs mobilières au nom des actionnaires de Zoom Video Communications résultant d’allégations selon lesquelles Zoom pourrait avoir diffusé des informations commerciales matériellement trompeuses au public investisseur.

Parmi les problèmes les plus sérieux, des utilisateurs Zoom ont vu leurs vidéoconférences interrompues, perturbées par des images pornographiques ou de propagande haineuse ou encore par des intrus au langage menaçant.

Voilà en résumé ce qui cloche chez Zoom.

Microsoft

Les alternatives

Microsoft Teams

Offert pour les systèmes d’exploitation Windows, macOS, iOS et Android, l’application Teams de Microsoft est comprise dans les forfaits Microsoft 365 Entreprise, donc si votre société utilise déjà les produits Office de Microsoft, celle-ci peut les déployer. Teams est également adaptée à divers métiers spécialisés et les accès sont sécurisés par la plateforme Azure AD. Jusqu’à 10 000 participants peuvent être réunis autour de Teams. Microsoft propose également des appareils Teams comme des téléphones mains libres, de conférence, jusqu’aux systèmes de salle de réunion.

Skype

Lancée en août 2003 par trois ingénieurs logiciels estoniens, Skype fut acquise deux ans plus tard par eBay pour 2,6 milliards $. En septembre 2009, des investisseurs privés et canadiens acquièrent d’eBay 65% des parts dans Skype pour 1,9 G$. Finalement, Microsoft achète le tout en mai 2011 pour 8,5 G$. Voilà pour la petite histoire de Skype qui concentre malgré tout l’ensemble de son développement à Tallinn et Tarfu, en Estonie.

Facile à utiliser et disponible sur tous les systèmes informatiques et mobiles, Skype peut gérer les conversations vidéo jusqu’à 50 participants sans frais et effectuer des appels téléphoniques. Le partage d’écran est également possible pendant un appel avec la dernière version de Skype.

Revers de Skype, la confidentialité des communications a laissé à désirer pendant plusieurs années, comme en témoignent les sept pages Web remplies de liens et de documents sur Electronic Frontier Fondation.

Mais avec l’intégration du chiffrement de bout en bout des appels vidéo, audio et des messages texte et multimédia en 2018 pour les 300 millions d’utilisateurs mensuels, Skype a repris du galon. Par contre, elle n’est pas activée par défaut.

Pour lancer une conversation privée, sélectionnez «Nouvelle conversation privée» dans le menu de composition ou dans le profil du destinataire. Le destinataire recevra alors une invitation, et tous les appels et messages qui se produiront au cours de cette conversation seront chiffrés de bout en bout jusqu'à la fin. Bémol : les utilisateurs ne peuvent participer qu'à une seule conversation privée par appareil à la fois.

Apple

FaceTime

Les appels vidéo en groupe avec l’application FaceTime d’Apple peuvent totaliser jusqu’à 32 personnes. «La vignette de chaque intervenant s’agrandit lorsque la personne en question parle.»

Pour en profiter, les membres doivent utiliser du matériel Mac à partir de la version OS X Lion 10.7 ou mobile à partir d’iOS 12.1.4. Plus de précisions ici.

Sûres, parce que chiffrées de bout en bout, les communications ne peuvent être épiées. Et parce qu’Apple tire ses revenus de la vente de son matériel et de ses services – et non de sources publicitaires –, la société ne tire aucun avantage de l’utilisation que nous en faisons.

Tout n’est pas parfait, en janvier 2019, le géant à la pomme a été contraint de suspendre la fonction d’appels de groupe de FaceTime le temps de corriger une faille.

Messenger de Facebook

Si l’application Messenger n’offre pas toute la sécurité du chiffrement de bout en bout de sa cousine WhatsApp, elle permet en revanche d’accueillir jusqu’à 50 personnes dans une conférence de groupe, mais seulement six seront visibles à la fois.

Google Hangouts

Hangouts permet d’inviter jusqu’à 10 personnes en groupe. Pour démarrer une conversation, l’initiateur doit posséder un compte Google, puis inviter les autres participants en leur envoyant un lien. Contrairement au premier, ces derniers n’ont pas à détenir un compte Google. Le partage d’écran est aussi possible.

En terminant, rappelez-vous qu’en utilisant des services gratuits de Facebook ou de Google, sachez que vous êtes le produit, donc des informations sur vous-même et sur votre utilisation des services peuvent servir à des fins publicitaires et de collecte de données.