Les Leafs remportent le derby Barabanov

Les Maple Leafs de Toronto ont fait signer mardi un contrat d’entrée d’un an à l’attaquant Alexander Barabanov.

Le hockeyeur de 25 ans évoluait avec le SKA de Saint-Pétersbourg, au sein de la Ligue continentale (KHL), depuis quelques années et suscitait l’intérêt de certaines formations de la Ligue nationale. D’ailleurs, le réseau TSN a rapporté la semaine dernière que les Coyotes de l’Arizona et les Leafs possédaient une longueur d’avance dans la course à ses services, puisqu’ils tentaient de l’acquérir depuis deux ans.

En 2019-2020, Barabanov a totalisé 11 buts et neuf mentions d’aide pour 20 points en 43 rencontres chez le SKA. Gagnant de la coupe Gagarine en 2015 et 2017, il a inscrit 137 points, dont 62 filets, en 262 parties à vie dans la KHL.