Les patients atteints de la COVID-19 pourront être hospitalisés à Rimouski

Le Centre hospitalier régional de Rimouski est maintenant un centre désigné pour les hospitalisations liées à la COVID-19 et peut donc dès maintenant prendre en charge des patients du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie ayant reçu un diagnostic officiel.

Les personnes contaminées dont l’état nécessitait une hospitalisation étaient transférées dans un centre hospitalier de la région de Québec. Elles pourront dorénavant être hospitalisées à Rimouski.

Les autorités de la santé du Bas-Saint-Laurent ont précisé que des médecins, du personnel soignant et des employés sont dorénavant affectés uniquement à cette unité.

À la suite de cette désignation du ministère de la Santé et des Services sociaux, l’hôpital de Rimouski pourrait recevoir des patients atteints de la COVID-19 en provenance d'autres centres québécois en cas de débordement.

Des travaux réalisés au cours des dernières semaines ont permis d’augmenter la capacité d’accueil de cet établissement de santé.

Des mesures particulières de zonage ont été mises en place à l’intérieur de l’hôpital pour assurer la sécurité des patients et du personnel. L’objectif est d’éliminer les contacts possibles entre les patients atteints de la COVID-19 et les autres, pour diminuer les risques de contamination, a fait savoir le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent.

La désignation du Centre hospitalier régional de Rimouski s’inscrit dans la mise en œuvre du plan provincial de contingence du ministère de la Santé et des Services sociaux. La phase 3 de ce plan est actuellement déployée.

À travers le Québec, cinq nouveaux hôpitaux, dont l’Hôpital de Chicoutimi et l’Hôpital de Rouyn-Noranda, peuvent accueillir et hospitaliser les personnes déclarées positives à la COVID-19.

Dons de matériel médical demandés dans le Bas-Saint-Laurent

Par ailleurs, le réseau de la santé du Bas-Saint-Laurent a lancé dans la région un appel aux dons pour les équipements de protection médicaux. Toute entreprise qui possède des gants, des masques ou des blouses est invitée à communiquer avec le Centre intégré de santé et de services sociaux.

«Plus on va en avoir, parce qu’on ne sait pas ce qui nous attend, évidemment, ça va nous permettre de protéger les travailleurs et permettre aux employés un travail qui sera sécuritaire pour soigner la population», a expliqué le Dr Pascal Ducharme, médecin à l’urgence de l’Hôpital de Rimouski.

«J’espère que les compagnies, que ce soit des dentistes, des esthéticiennes ou dans le domaine de la construction, qui ont de l’équipement de protection, que ce soit visières, masques, gants et désinfectants pour les mains, seront généreuses», a-t-il ajouté.

La réponse des entreprises est bonne jusqu’à maintenant. Pour faire des dons, il faut appeler le 418 724-6978 et choisir l’option 1.