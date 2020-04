L’UdeM amasse plus de 1 million $ pour ses étudiants

MONTRÉAL – L’Université de Montréal (UdeM) a recueilli plus de 1 million $ afin de créer un fonds d’aide pour assister les étudiants qui sont dans le besoin en raison de la pandémie de la COVID-19, mardi.

L’argent amassé servira aux étudiants et étudiantes qui ont besoin d’un ordinateur ou d’un autre outil technologique afin de poursuivre leur formation à distance. Ceux et celles qui ont perdu leur emploi et qui n’arrivent pas à payer leur logement ou leur nourriture pourront également profiter de ce fonds.

Le financement a été assuré par le Fonds d’amélioration de la vie étudiante (FAVE), les Frais d’amélioration des services technologiques et informatiques et des collections des bibliothèques (STIC) ainsi que par diverses associations étudiantes de l’établissement.

L’UdeM a également pu compter sur la générosité de plusieurs syndicats d’enseignants et de la Fondation J.A. DeSève. En outre, une collecte de fonds auprès des diplômés, amis et donateurs de l’Université a permis d’amasser un montant supplémentaire de 200 000 $.

«Face à une crise sans précédent, notre communauté se mobilise de façon exceptionnelle, a indiqué mardi le recteur de l’université, Guy Breton, dans un communiqué. [...] Je les [les donateurs] remercie chaleureusement de cet appui, qui démontre bien que notre communauté est plus soudée que jamais.»

Vendredi, la rectrice de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) Magda Fusaro avait annoncé qu’un montant initial de 300 000 $ allait être versé dans un fonds d’aide pour les étudiants de l’établissement. La plupart des universités québécoises ont suivi le mouvement, y compris l’Université de Sherbrooke (675 000 $) l’Université Concordia (500 000 $), l’Université Laval (500 000 $), l’Université du Québec à Chicoutimi (350 000 $) et l’Université du Québec à Trois-Rivières (330 000 $). Ces montants sont en date du 4 avril.