Noirs et masqués

Depuis que les autorités de la santé publique encouragent le port du masque aux États-Unis, de nombreux médias répartis dans plusieurs régions relaient des réactions de la communauté noire.

Il y a quelques semaines de cela, j’affirmais déjà que la pandémie exposait des faiblesses de la société américaine. Si à ce moment je pensais essentiellement aux inégalités de revenus ou à l’accès aux soins de santé, je reconnais ne pas avoir envisagé la question raciale en pointant vers certains indicateurs.

Alors que certains se confectionnent déjà des masques à la maison ou qu’ils font main basse sur les stocks en ligne de certains commerçants, plusieurs Afro-américains ont décidé de ne pas en porter. Ils ne sont pas moins anxieux ou soucieux de se protéger, ils craignent tout simplement d’être les victimes de préjugés tenaces.

Tout comme le port du hoodie est parfois associé à un comportement louche ou même criminel, le masque contribuerait à entretenir des doutes sur les intentions des Noirs américains.

Encore plus révélateur de la problématique peut-être, les Noirs qui s’expriment ainsi ne sont pas que ceux des quartiers plus défavorisés ou ceux qui pourraient être associés à des gangs. Riches comme pauvres, éduqués ou pas, professionnels ou simples ouvriers, ils sont inquiets et réagissent de manière similaire.

Difficile de ne pas ressentir une grande tristesse ou une certaine frustration quand on hésite à appliquer une mesure du Center for Disease Control (Centres pour le contrôle et la prévention des maladies) en raison de la couleur de sa peau.

En 2020, être noir aux États-Unis signifie toujours que le risque est plus grand d’être victime de profilage ou de discrimination. L’hésitation de cette communauté à adhérer à une recommandation de la santé publique en pleine épidémie n’est que la manifestation la plus récente d’une situation intolérable.