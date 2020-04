Plus de 100 km/h au-dessus de la limite avec la Porsche de sa grand-maman

Pour la deuxième fois en moins d’un an, un homme de 20 ans a été arrêté par la Sûreté du Québec alors qu’il roulait à une vitesse démesurée sans permis valide et au volant de la Porsche de sa grand-mère.

Dario Banchino a été intercepté par deux patrouilleurs de la Sûreté du Québec (SQ) lundi, vers 20 h, sur l’autoroute 520 Ouest, à Montréal.

Le jeune homme aurait d’abord tenté de s’enfuir en empruntant la sortie Cardinal, avant d’être victime d’une légère perte de contrôle quelques rues plus loin.

C’est à ce moment que les policiers lui ont passé les menottes, avant de l’amener au poste.

À 170 km/h

Selon la SQ, il circulait à 170 km/h dans une zone de 70 km/h au moment où il a été intercepté.

La Porsche de sa grand-mère a été saisie puisqu’il ne possède pas de permis de conduire valide.

Banchino a comparu mardi par voie téléphonique au palais de justice de Montréal afin de répondre à des accusations de conduite dangereuse, fuite, non-respect des conditions et possession d’arme prohibée, puisqu’un bâton à impulsion électrique a été trouvé dans le véhicule de sa mamie.

24 points d’inaptitude

On lui a également remis un constat d’infraction de 1908 $, et 24 points d’inaptitude seront ajoutés à son dossier de conduite.

Il y a moins d’un an, Dario Banchino a été arrêté alors qu’il circulait à 160 km/h sur l’autoroute 15 Sud, à Laval.

À l’époque, il conduisait aussi la Porsche de sa grand-mère, qui avait une fois de plus été remorquée et apportée à la fourrière, et il n’avait pas non plus de permis valide.