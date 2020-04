Quand on jette une bouteille à la mer

Quand je vous avais écrit il y a plus d’un an de cela, ça m’avait servi à lancer mon problème dans l’univers. Je fus donc surprise et éberluée de savoir que vous aviez publié ma lettre. En fait, je me confiais à vous seule, n’espérant rien de particulier.

C’est par l’entremise de la famille de la conjointe de mon fils que ma lettre a fait le tour. Mon amie Francine, en l’apprenant, m’a fait savoir que j’avais fait une grosse gaffe, et son opinion exprimée sans nuances m’a choquée. On se retrouve donc une nouvelle fois en situation de rupture d’amitié. Heureusement, je me console avec la lecture du livre Les renoncements nécessaires de Judith Viorst, qui est devenu ma bible. Elle y décrit à quel point les amitiés sont boiteuses et imparfaites.

Francine me reproche d’être menteuse et de ramener ma séparation d’avec mon fils à une réalité normale et courante. C’est vrai que mon dossier psychiatrique joue contre moi à ses yeux. Vous allez me dire que dans la vie, chacun défend son point de vue en s’accrochant sur des mots qui ne veulent pas dire la même chose pour tout le monde. Et normalement dans ce genre de situation, soit on se raccroche la ligne au nez, soit on se met d’accord pour cesser ces échanges infructueux entre nous. Francine est malade de ses préjugés, mais on ne l’hospitalisera pas pour ça. Pas plus qu’on ne pourra la guérir de son ignorance. Je crois qu’un jour, je ne vais plus lui pardonner, et lui tenir rigueur pour tous nos affrontements dont je commence à me lasser.

Mon amitié avec Carole, qui dure depuis neuf ans, va aussi à la dérive depuis le décès de son mari qui, par égard pour moi, devait certainement réussir à l’amadouer pour la neutraliser. Et dans le fond, même si elles me dérangent parce qu’elles transpirent l’envie et la jalousie qu’elles nourrissent envers moi, les opinions de mes amies ne vont jamais empêcher les passions de s’exprimer et les conflits de s’émousser avec le temps.

Que mon fils ait trouvé une personne qui l’aime et accepte de le faire vivre, ben coudonc, le temps que ça dure ! Et en passant, il m’a appelée en pleine nuit, début janvier, pour me signaler que dans votre réponse à ma lettre, vous m’aviez dit d’accepter ma séparation d’avec lui.

G. B.

À la lecture de cette deuxième lettre de votre part et à la vue des nombreux conflits qui meublent votre existence (j’en ai d’ailleurs escamoté certains autres faute d’espace), je m’interroge à savoir si, par votre attitude, vous n’attirez pas les conflits. Quand on devient l’épicentre d’un malaise généralisé, il faut faire un retour sur soi pour évaluer sa part de responsabilité.