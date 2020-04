Quoi regarder à la télévision mercredi?

En cette période de confinement, voici quelques suggestions d'émissions à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le mercredi 8 avril.

«Mannequin»

Renommé autant pour sa chanson thème («Nothing’s Gonna Stop Us Now», de Starship) que pour son œuvre en tant que telle, «Mannequin» en a marqué plusieurs dans les années 80. On y retrouve Jonathan Switcher (Andrew McCarthy), jeune artiste désabusé qui voit un jour le mannequin qu’il a créé pour une vitrine de centre commercial prendre vie. Mercredi, 12 h 25, Cinépop,

«Mange, prie, aime»

Julia Roberts incarne Elizabeth Gilbert, une femme en quête de sens à sa vie, dans cette adaptation au cinéma du roman à succès écrit par cette dernière, vendu à plus de 10 millions d’exemplaires. Nouvellement divorcée, une jeune trentenaire en apparence accomplie sur tous les plans s’engage dans un pèlerinage tout personnel en Italie, en Inde et à Bali, pour manger, prier et trouver l’amour. Mercredi, 13 h, Évasion

«Moi et l’autre»

Puisque la nostalgie a souvent goût de réconfort, pourquoi ne pas renouer avec les inénarrables Dodo (Dominique Michel) et Denise (Denise Filiatrault) de «Moi et l’autre» en cette période de confinement? ICI ARTV rediffuse la mouture des années 90 (plus précisément de 1995) de la comédie écrite par Gilles Richer, André Dubois et Roger Garand. Aux péripéties de Denise qui n’a pas froid aux yeux et de la sage Dodo qui se laisse souvent entraîner malgré elle, se joignent notamment le gérant d’immeuble, Monsieur Lavigueur (feu Roger Joubert) et Gustave Jr (Martin Drainville. Mercredi, 19 h 30, ICI ARTV.

«En quête du diable»

L’acteur et réalisateur américain Morgan Freeman explore les différentes facettes de la figure du diable dans cet épisode de la série documentaire «L’histoire de Dieu», produite par National Geographic, et présentée dans le cadre de «Point Doc». Le diable est-il une force du mal que l’on doit vaincre dans le monde ou une métaphore que chacun doit dompter en son propre cœur? Mercredi, 20 h, Télé-Québec.

«Expédition extrême»

Dernière de la quatrième saison de cette série documentaire qui en fait voir de toutes les couleurs à nos artistes québécois, qui y testent leur endurance autant physique qu’émotive. Cette semaine, Patrice Godin est le partenaire de l’animateur Francis Bouillon. Tous deux parcourent à la marche et à la course une distance de 50 kilomètres en 24 heures dans les montagnes de Charlevoix, aux côtés d’Yvan L’Heureux, un aventurier qui a conquis un parcours extrême de 900 kilomètres à travers les Pyrénées, la Transpyrénéa, où il a vécu les moments les plus difficiles de sa vie. Mercredi, 20 h, Z.

«Blue Moon»

La troisième saison de cet haletant thriller de Luc Dionne, qui n’a rien à envier aux productions américaines de gros calibre, s’amorce à TVA alors que Blue Moon est fermée et que Justine (Karine Vanasse) se fait abattre en pleine rue. L’équipe est mobilisée pour contrecarrer les plans d’un richissime ingénieur déterminé à détourner l’eau potable du Grand Nord canadien vers le sud-ouest des États-Unis. Une opération pilotée par Vincent Morel (David LaHaye), un agent qui relève du cabinet du premier ministre. Mercredi, 21 h, TVA.

«La vallée meurtrière»

Rediffusion de cette série documentaire canadienne en quatre épisodes d’une heure, produits par Pixcom. Entre 1979 et 1982, cinq jeunes ont disparu ou ont été assassinés dans la vallée de Lewis-Clark, dans l’état de Washington. Les indices de culpabilité pointent vers un seul homme, connu de tous. Des décennies plus tard, la détective Jackie Nichols reprend l’enquête pour que le tueur en série soit finalement traduit en justice. Mercredi, 21 h, MOI ET CIE.