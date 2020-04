Un répit pour le paiement de la taxe de bienvenue à Saint-Augustin-de-Desmaures

La Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures a décidé de suspendre jusqu’à nouvel ordre les frais de retard pour le paiement des droits de mutation immobilière, appelés communément la «taxe de bienvenue».

Comme plusieurs autres municipalités, Saint-Augustin avait déjà annoncé, il y a quelques semaines, le report de l’échéance des paiements de taxes foncières afin de donner un répit aux contribuables qui ont perdu leur emploi en raison de la pandémie.

Le maire Sylvain Juneau et les autres membres du conseil municipal ont décidé d’aller un peu plus loin dans leurs assouplissements. Ils ramènent à 0% le taux d’intérêt pour les pénalités en cas de retard, à la fois pour les taxes foncières et pour la taxe de bienvenue.

Cette dernière, refilée à tout acquéreur d’un terrain ou d’un immeuble, varie généralement entre 2000$ et 12 000$ à Saint-Augustin, en fonction de la valeur du bien transigé. Elle peut atteindre quelques centaines de milliers de dollars pour une industrie.

Une pause de quelques mois

«Il y a des gens qui ont fait des transactions en décembre, janvier, février, et même en mars avant que ça déboule, puis là, ils reçoivent la facture pour les droits de mutation. Parmi eux, il y en a qui ont perdu leur emploi du jour au lendemain et qui n’ont plus de revenus. Avant qu’ils reçoivent le chômage ou la prestation d’urgence, on veut leur donner un break», explique le maire Juneau en entrevue, disant avoir été interpellé par «quelques» propriétaires à cet effet.

«L’objectif, c’est de faire en sorte que ces gens-là ne soient pas pris à la gorge. Si vous n’êtes pas capable de payer, ne payez pas et il n’y aura pas d’intérêts pour l’instant», ajoute-t-il, précisant cependant que la suspension des frais de retard sera temporaire et ne durera que quelques mois. Après cela, il faudra payer la taxe de bienvenue en totalité.

«Pour l’instant, on envisage de ramener le taux d’intérêt à la hausse à la fin juin, mais on va voir comment la situation va évoluer d’ici là», précise M. Juneau, n'excluant pas de prolonger la mesure si nécessaire.

Ailleurs au Québec

D’autres villes comme Laval, Mercier, Mirabel, Sainte-Anne-des-Plaines ou Saint-Lin-Laurentides avaient déjà annoncé des assouplissements pour le paiement des droits de mutation dans les dernières semaines, mais l’idée est loin d’avoir fait son chemin partout. À Québec, à Lévis et à L’Ancienne-Lorette, aucune mesure particulière n’a été annoncée jusqu’à présent concernant la taxe de bienvenue.

La Ville de Québec a cependant indiqué au Journal, en soirée, que les nouveaux propriétaires «pourraient recevoir leur facture plus tard qu’à l’habitude» puisque la Ville se concentre actuellement «sur la prestation de ses services essentiels». La Loi concernant les droits sur les mutations immobilières «exige que la Ville émette une facture pour les droits de mutation, toutefois sans en prescrire le délai», a indiqué le porte-parole de la Ville, David O’Brien, par courriel.