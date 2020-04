Une seule ville ou quatre villes?

Ainsi donc, la NBA étudie la possibilité de présenter les séries éliminatoires... mais dans une seule ville : Las Vegas.

L’idée est intéressante. Plus réaliste que les propos que Donald Trump tenait en conversation avec les magnats du sport professionnel, affirmant à tout le monde qu’il croit que les gens pourront retourner dans les stades en septembre.

Pour revenir au contexte actuel, pas au contexte imaginé par le président des États-Unis, évidemment, les matchs de la NBA seraient disputés devant des gradins... inoccupés, avec les détenteurs des droits de télédiffusion comme étant les seuls intervenants, à part les joueurs et les dirigeants, à pouvoir fréquenter l’amphithéâtre.

Comme le hockey, comme le baseball, comme la MLS, la NBA a besoin de revenus. Elle doit chercher à éponger au max les pertes encourues par l’arrêt de travail. Par conséquent, cette perspective a retenu l’attention de la plupart des propriétaires.

Pour l’instant, la NBA qui profite, chaque saison, de dizaines de millions de dollars de la part des détenteurs des droits de télédiffusion, ne tient aucunement, du moins pour l’instant, à faire une croix sur la saison 2019-2020.

Et, contrairement au hockey, c’est un sport qu’on peut pratiquer sans aucun souci en été. D’ailleurs, le basketball n’est-il pas une discipline des Jeux olympiques d’été ?

Plus complexe

Le hockey, c’est beaucoup plus complexe, mais parions que l’idée de la NBA doit sûrement alimenter les discussions dans les bureaux de la Ligue nationale de hockey. Cependant, comme je l’exprimais, il y a quelques semaines, avec 16 équipes qualifiées, ne pourrait-on pas, si on tient absolument à présenter les séries de la Coupe Stanley, opter pour une formule s’apparentant au tournoi du basketball de la NCAA ?

On a sûrement étudié, et on doit assurément poursuivre les conversations, la perspective d’une compétition basée sur la formule « March Madness », qui serait intéressante. Mais, encore faudrait-il limiter les premiers tours à des séries 3 de 5.

Comment déterminer les villes où présenter les compétitions ?

En priorité, pourquoi pas dans les villes des équipes occupant le premier rang de chacune des quatre divisions ? Présentement, les villes désignées seraient Washington, Boston, St. Louis et Las Vegas. Pas mal, n’est-ce pas ?

Ou encore, pourrait-on choisir une ville ou deux villes canadiennes, où le hockey retiendra l’attention des amateurs, comparativement aux États-Unis, alors que le baseball aura sans doute repris les activités et que la NFL se préparera à une nouvelle saison.

Mais, le plus important serait de privilégier les villes où l’on enregistre le moins de cas positifs de ce terrible virus.

Autre point à considérer : si l’une des quatre villes choisies pour le premier tour voit son équipe subir l’élimination, alors transportons les activités chez la formation ayant récolté le plus de points.

L’important serait d’éviter trop de déplacements.

Propriétaires inquiets

On s’attarde, autant chez les propriétaires de la LNH que chez ceux de la NBA, à trouver des solutions parce qu’il est clair que, dans chacune des deux ligues, il y a des concessions qui auront du mal à se sortir de ce bourbier dans lequel on s’enlise tous les jours.

Et il n’y a pas d’autre solution pour amenuiser les pertes que la reprise des activités dans un contexte particulier. Par contre, et c’est là que ça se complique, la situation est de plus en plus dramatique aux États-Unis.

Vingt-quatre des 31 concessions de la Ligue nationale ont pignon sur rue chez les voisins du sud. Par conséquent, on a beau étudier plusieurs scénarios, mais, tant et aussi longtemps que les Américains n’auront pas réussi à ralentir la progression du virus, aucun scénario ne tiendra.

Puisqu’on discute de différents scénarios, celui de P.K Subban, à savoir que les 31 équipes de la ligue devraient participer aux séries éliminatoires si jamais on reprend les activités, se veut la réflexion d’un patineur qui n’a rien fait pendant la saison, manquant carrément à ses responsabilités.

A-t-il oublié que les joueurs des 16 formations qualifiées pour le tournoi printanier ont lutté avec détermination pendant toute la saison pour atteindre l’objectif fixé en début de saison ?