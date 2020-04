VERREAULT, Lucette Dallaire



À l'Hôpital Général de Québec, le 2 avril 2020, à l'âge de 88 ans, est décédée dame Lucette Dallaire, épouse de feu monsieur Roland Verreault, fille de feu Walter Dallaire et de feu Éliane Gagnon. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil son fils Jean Verreault (Martine Lauzière); ses petits-enfants: Jean-François (Vanessa Gingras Moisan), André-Philippe (karine Vézina) et Alexandre (Corinne Julien); ses arrière-petits-enfants: Charles et Annabelle; ses frères et sœurs: Jean-Guy (Pauline), Clarence, Doris (Gaston), Arlette (Serge), Madeleine (Paul), France (Raymond), Marjolaine (Paul), Louise et Denise; son beau-frère et ses belles-sœurs: Guy, Colette et Thérèse; ainsi que ses neveux, nièces, ami(e)s et madame Camille Côté. La famille tient à remercier tout le personnel et les bénévoles du Centre d'hébergement de l'Hôpital Général de Québec pour les bons soins prodigués et l'attention apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Alzheimer de Québec, 1040 avenue Belvédère, Québec (Québec) G1S 3G3.