Air Canada reprend 16 500 travailleurs mis à pied

Air Canada se prévaut de la subvention salariale de 75 % du gouvernement fédéral, ce qui lui permet d’annuler les 16 500 mises à pied annoncées à la fin mars.

Dans un communiqué, le PDG Calin Rovinescu a soutenu que le transporteur montréalais était l’«un des principaux employeurs canadiens les plus touchés par la COVID-19».

Air Canada déposera une demande de subvention rétroactive au 15 mars et maintiendra ou rétablira à son registre de paie les employés qui avaient été mis à pied.

«Bien que notre capacité de sièges offerts et notre exploitation aérienne aient diminué de plus de 90 % du jour au lendemain, nous essayons de garder le maximum d’employés durant cette crise et cette mesure nous est d’un grand secours», a déclaré M. Rovinescu.

«Selon le niveau salarial de chacun, en vertu de la Subvention salariale d’urgence du Canada, beaucoup d'employés mis en disponibilité toucheront un montant supérieur à la prestation d'assurance-emploi, en plus de conserver la protection d'assurance maladie complémentaire ainsi que d'autres avantages sociaux, et un lien plus étroit avec notre société pendant la durée du programme. Une fois la crise passée et la demande en croissance, nous comptons ramener en service actif le plus grand nombre d'employés possible à mesure que nous reprenons une exploitation normale», a ajouté le dirigeant.

Air Canada, qui compte 36 000 employés au pays, a reçu l’appui de tous ses syndicats pour cette initiative.