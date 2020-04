GAGNON DESJARDINS, Doréa



À l'Hôpital de Montmagny, le 2 avril 2020, à l'âge de 93 ans et 7 mois est décédée madame Doréa Gagnon, épouse de feu monsieur Camille Desjardins, demeurant à Cap-Saint-Ignace. Originaire de L'Isle-Verte, elle était la fille de feu dame Eva Thériault et de feu monsieur Jean-Baptiste Gagnon. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Denise (Germain Dion) et Mario (Diane Faucher); ses petits- enfants: Kaven et Lydia Desjardins. Elle était la sœur et la belle-sœur de: feu Joseph-Marie (feu Léda Roussel), feu Jean-Marie (feu Anita Lévesque), feu Jean-Paul, feu Antoinette (feu Albert Côté) et feu Jeannette Gagnon; de la famille Desjardins: feu Ludovic (feu Juliette Montminy), feu Rosario (Éliane Proulx), feu Joseph (feu Germaine Morin), feu Claire (feu André-Louis Fortin), feu Aline (feu Joseph Langlois), feu Raymond, feu Charles, feu Fernand, feu Henri, Rita (Gilbert Bilodeau) et feu Thérèse (Gilles Albert). Sont aussi affectés par son départ plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et amis(e)s. De sincères remerciements sont adressés à l'ensemble du personnel de la Résidence du Cap ainsi qu'à celui de l'Hôpital de Montmagny pour leurs attentions et la qualité de leurs soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, 350, boul. Taché Ouest, Montmagny (Québec), G5V 3R8.