Bernie Sanders quitte la course, mais continue le combat

Bernie Sanders s’est résolu à annoncer ce qui était devenu inévitable. Autant pour le bien du parti que pour sa réputation personnelle, il devait dégager la voie pour Joe Biden.

Comment justifier de s’accrocher alors que l’avance de Biden est insurmontable et que le pays est confronté à une épidémie? Hier, les images des électeurs du Wisconsin – un État qui favorise le confinement – s’exposant au virus pour enregistrer leur vote en personne étaient choquantes.

Étrangement, la situation actuelle est propice à certaines des idées avancées par Bernie Sanders. Le gouvernement débloque des sommes astronomiques pour venir en aide à la population et relancer l’économie. Les lacunes du système américain et ses inégalités ont rarement été exposées de manière aussi évidente.

Si Bernie Sanders a accepté de reconnaître que la victoire ne pouvait plus être envisagée, j’ai bien noté le ton et la manière utilisés lors de son allocution. Il abandonne la course, mais pas la lutte. De Joe Biden, il s’est contenté de souligner qu’il était quelqu’un d’honnête. Pour l’enthousiasme, il faudra attendre. Sanders contribuera à la campagne pour détrôner Donald Trump, mais il souhaite le faire à ses conditions.

Le sénateur du Vermont est un vieux routier parfois entêté, mais il est rusé et négociera son soutien jusqu’à la toute dernière minute. Bien peu de politiciens peuvent se targuer de diriger un mouvement aussi passionné et bien organisé que le sien. Aujourd’hui, il a énuméré pour ses partisans la longue liste des thèmes qu’ils ont contribué à porter sur le devant de la scène. Déjà, Bernie et son mouvement ont tiré le Parti démocrate sur sa gauche, et on sentira leur présence encore longtemps.

Sanders a pris la bonne décision, mais il sera stratégique dans son appui à Biden et au parti. D’abord parce que les autorités et les stratèges lui ont une fois de plus fait sentir qu’on ne voulait pas de sa candidature, mais aussi parce qu’il sait qu’on aura besoin de lui pour «faire sortir» le vote progressiste et le vote des jeunes.

Progressistes et jeunes ont besoin d’un peu de temps encore pour faire leur deuil d’une campagne qu’ils appuyaient sans réserve. Sanders les respecte et leur accorde une période de transition avant de mettre tout son poids dans la balance.

Je peux me tromper dans ma lecture de l’allocution de Sanders, mais les démocrates doivent espérer que c’est ainsi que se comportera celui qui s’affiche ouvertement comme socialiste. Si Bernie demeure dans son coin et se contente de faire acte de présence, son entêtement réduira les chances de victoire de Biden.

Ce dernier ne mettra pas de pression supplémentaire sur les épaules de Sanders et il sera patient, mais, tout comme une majorité des membres de sa formation, il souhaite présenter aux électeurs une formation unie et prête pour le difficile combat dont l’issue sera connue en novembre.