GRAVEL, Lucienne Decker



Au Centre d'hébergement Christ-Roi, le 2 avril 2020, à l'âge de 92 ans, est décédée dame Lucienne Decker, épouse de feu monsieur Jean Gravel, fille de feu monsieur Joseph Decker et de feu dame Henriette Sylvain. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Serge (Sylvie Desjardins), Christiane (Michel Lapointe), Johanne (René Villeneuve); ses petits-enfants: Stéphane Martel (Sylvie Perron), Jean-François Gravel (Andréanne Tremblay), Vincent Gravel (Anne-Sophie Allen), Audrey Villeneuve (David Bédard), Claudie Villeneuve (Yuri Yan Lépine-Malone); ses arrière-petits-enfants : Amélia et Léanne Martel, Addison et Edmund Lépine, Justine Gravel; son frère et ses sœurs: feu Andrée (feu Roger Legentil), Marcelle (feu Jean-Paul Cayer), feu Jacqueline (feu Paul-Émile Savard), feu Denise (feu Arthur Lalonde), feu Pierre; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Gravel: feu Gérard (feu Raymond Gagné), feu Oscar (feu Lucille Guay), feu Isidore (feu Marie-Marthe Cloutier), feu Marie-Luce (feu Arthur Gagné) , feu Lumina (feu Edgar Gauthier), feu Rosalia et feu Blanche; ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, Québec (Québec), G1S 3G3 ou à la Fondation du cancer du sein de Québec, 686, Grande-Allée Est, bureau 309, Québec (Québec), G1R 2R5.