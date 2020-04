Comment comprendre ce qui s’est passé dans ma famille?

Je suis une vieille lectrice qui vous lit chaque jour et qui apprécie vos réponses. Je vous écris ce matin parce que j’aimerais que vous éclairiez ma lanterne. Je fus témoin lors d’un repas de famille (avant bien sûr le grand dérangement de la COVID-19) d’une situation qui a stressé presque tous les convives.

Une de mes belles-sœurs a boudé un couple, la femme surtout, pendant tout le repas et pour le reste de la soirée. Pour en avoir parlé avec ce couple, même eux ne comprenaient pas les raisons de l’attitude désagréable de cette personne envers eux. Savez-vous pourquoi quelqu’un boude ?

Lectrice de 92 ans

Bouder consiste à « témoigner par une expression chagrine du visage et en particulier des lèvres, qu’on a du mécontentement. En d’autres mots, c’est l’art de manifester par son silence et l’expression de son visage, qu’on a du ressentiment contre une autre personne ». Bouder est une arme de défense qui fait office de communication quand on n’a pas développé l’art de dire en mots ce qu’on ressent.