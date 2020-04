Confinement: Chris Boucher vit le calme après les émotions fortes

Quand Chris Boucher a appris le 11 mars que la NBA suspendait ses activités en raison de la pandémie de la COVID-19, les Raptors de Toronto et lui revenaient d’un long voyage de 12 jours qui les a notamment conduits au cœur d’où la tempête a déferlé dans la NBA, chez le Jazz de l’Utah. Depuis, le Montréalais a appris à la dure l’importance de l’isolement.

Il y a exactement un mois, les Raptors disputaient leur dernier match, une victoire de 101-92 contre le Jazz. Jusque-là, tout allait bien, sauf que deux joueurs de l’équipe adverse, Rudy Gobert et Donovan Mitchell, ont ensuite appris qu’ils avaient contracté le satané virus.

Un vent de panique a vite envahi les membres des Raptors, qui s’en sont néanmoins tirés à bon compte.

«C’était un choc», a réagi hier lors d’une conférence téléphonique l’ailier qui a enfilé l’uniforme dans 55 des 64 matchs des Raptors.

Un apprentissage

De retour de leur périple, les Raptors se sont retrouvés en quarantaine. Or, Boucher, naïvement, a fait les manchettes lorsqu’au lendemain des directives strictes, il a été aperçu dans un supermarché de la région de Toronto.

Critiqué de toutes parts, il a tôt fait de présenter ses excuses via les réseaux sociaux, avant de récidiver hier.

«Comme j’avais eu un test négatif, j’ai décidé de sortir parce que je n’avais plus rien chez moi. J’ai commencé à faire plein de recherches. J’ai réalisé que j’aurais dû attendre deux semaines sans avoir de symptômes pour sortir», a-t-il admis, visiblement désolé du branle-bas de combat causé.

Message pour jeunes Montréalais

Boucher a pris soin de se racheter en s’adressant directement aux jeunes de son quartier de Montréal-Nord, afin de les inciter à respecter les consignes d’isolement.

«Je me connais. Si j’étais un jeune de cet âge-là actuellement et que je ne pouvais pas sortir, je sais que ce serait très dur pour moi.

«Je voulais parler aux jeunes pour les encourager, leur dire que je sais que c’est dur, mais qu’à la fin, on ne peut pas battre ce virus-là en l’affrontant. En sortant dehors, peu importe ton âge, tu peux l’avoir», a-t-il insisté.

Que des scénarios

Actuellement, Boucher ne peut que consacrer le plus clair de son temps à la maison à étudier de la vidéo «de toutes mes minutes jouées» et à l’entraînement individuel.

Celui qui a maintenu une moyenne de 6,3 points par rencontre aimerait que la NBA reprenne vie. Il comprend toutefois les priorités.

«Nous voulons tous jouer, mais c’est difficile de penser à défendre notre championnat quand il y a des choses plus importantes qui se passent», a expliqué Boucher.

Toutes sortes de rumeurs font état du fait que la ligue se penche sur différents scénarios pour sauver la saison. Il y a notamment l’option de réunir les équipes en terrain neutre, à Las Vegas, qui serait à l’étude. Le basketteur préfère rester zen que de se faire du mourant avec des hypothèses.

«Quand ce sera la vérité, on va le savoir. Au début, je surveillais beaucoup ce qui se disait, mais après, j’ai commencé à réaliser que tout ça, c’est juste pour parler», a conclu celui qui deviendra agent libre avec restriction et qui se dit satisfait de sa première saison complète dans le grand circuit.

«Ça s’est bien passé. Je me suis fait un nom et les gens savent qui je suis maintenant. Ça a été une bonne occasion pour moi de représenter le Québec et de montrer aux jeunes que c’est possible d’aller plus loin.»