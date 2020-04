COVID-19: Le Musée des beaux-arts à Québec se joint au mouvement de l’arc-en-ciel

Après le Château Frontenac, le Musée de la civilisation et les silos du Vieux-Port de Québec, le Musée national des beaux-arts du Québec (MNBAQ) a décidé d’illuminer à son tour le pavillon Pierre Lassonde aux couleurs de l’arc-en-ciel sur la Grande Allée.

Le mouvement, lancé en guise de solidarité en cette période de pandémie, ne cesse de prendre de l’ampleur. Plusieurs institutions publiques et privées ont emboîté dans le pas dans les dernières semaines, ajoutant ainsi leur contribution aux initiatives citoyennes.

«C’est un petit clin d’œil pour dire qu’on est solidaires. On va garder ça pour toute la durée du confinement. On est là pour se projeter vers l’avant. "Ça va bien aller" puis le meilleur est à venir», a philosophé le directeur des communications du MNBAQ, François Duchesne, reprenant le slogan popularisé en mars.

Photo Simon Clark

«Nous, on est très actif au niveau numérique sur les réseaux sociaux et si on donne un petit 5 minutes de soleil aux gens parce qu’on les distrait et qu’on les sort de leur anxiété, c’est notre petite contribution dans la société actuellement. L’art, ça fait du bien», a-t-il renchéri.

M. Duchesne est bien conscient que d’autres organisations ne seront pas en mesure de suivre le mouvement, faute de moyens et d’équipement adapté. Les fournisseurs d’éclairage spécialisé ne sont pas considérés comme des services essentiels et ne se déplacent pas non plus en période de pandémie.

Tout en respectant les consignes de distanciation, des employés du MNBAQ ont eux-mêmes trouvé une solution technique pour adapter leur nouveau système de projection, acquis en début d’année, afin de permettre une diffusion multicolore, ce qui n’était pas possible auparavant.

La place Jean-Béliveau et l’Hôtel-Dieu de Lévis

Depuis le 30 mars dernier, la Ville de Québec fait aussi scintiller les couleurs de l’arc-en-ciel à la place Jean-Béliveau mais elle ne prévoit pas illuminer d’autres édifices municipaux, comme l’hôtel de ville, pour l’instant. En début de semaine, le siège social de SSQ Assurance, sur le boulevard Laurier, et l’Hôtel-Dieu de Lévis ont également suivi le mouvement.