COVID-19: une seule contravention de 1546 $ émise par la brigade spéciale de Lévis

Malgré de nombreuses interventions, la brigade COVID-19 de la police de Lévis n’a émis jusqu’à maintenant qu’une seule contravention de 1546$.

C’est-ce que le maire Gilles Lehouillier a fait savoir mercredi matin lors d’un point de presse téléphonique.

Selon Gaétan Drouin, coordonnateur municipal de la Sécurité civile, la contravention a visé «un citoyen qui n’a pas respecté les règles. Cette personne s’est présentée dans un dépanneur, alors qu’elle avait des symptômes possibles de la COVID-19. Notre service de police a dû diriger la personne vers les milieux de soins et émettre le constat approprié».

Photo courtoisie Ville de Lévis

Entre le 23 mars et le 6 avril, le Service de police de la Ville de Lévis a effectué 256 interventions auprès de citoyens et 113 interventions auprès de commerces offrant des services non essentiels.

«La collaboration de la population lévisienne est exemplaire puisque les policiers n'ont donné qu'une seule contravention pour le moment. Pour le congé de Pâques, la Ville déploiera encore plus d'effectifs pour assurer une présence policière accrue sur son territoire», a soutenu le maire.

Photo courtoisie Ville de Lévis

Pour le moment, le territoire de Lévis a enregistré 148 cas en lien avec la COVID-19. La police collabore étroitement avec les dirigeants des résidences pour personnes âgées où plusieurs cas ont été signalés ces derniers jours, a-t-on assuré.

Pâques

À l’approche de Pâques, la Ville réitère sa demande à la population de respecter les règles de confinement et annonce qu’elle passera, au besoin, «en mode coercition». Gilles Lehouillier a rappelé que le territoire de Lévis est vaste et a prié de nouveau la population d’éviter tout déplacement non essentiel.

Photo courtoisie Ville de Lévis

Même si les parcs demeurent ouverts, les policiers de Lévis ont désormais la possibilité de les fermer sur le champ si la situation devait l’exiger, a ajouté le maire.

Interrogé quant aux aides aux entreprises annoncées ces derniers jours, le maire a spécifié que les premiers chèques seront émis à partir de la semaine prochaine.

D’autre part, l’Hôtel-Dieu de Lévis est illuminé, depuis mardi soir, aux couleurs de l’arc-en-ciel. Il s’agit d’une initiative du Groupe Satir Productions. La municipalité affirme qu’il s’agit là d’une façon de «souligner le dévouement et le travail exceptionnel de l’ensemble du personnel du réseau de la santé».

