Danica Patrick investit dans l’industrie du cannabis

Également en confinement en raison de la pandémie de COVID-19, l’ancienne pilote de NASCAR Danica Patrick possède malgré tout un agenda bien chargé.

L’Américaine de 38 ans fait de nombreuses séances d’entraînement en direct sur Instagram et produit sa baladodiffusion Pretty Intense, mise en ligne une fois par semaine. Puis elle fait également la promotion de la compagnie Beam, qui commercialise des produits à base de cannabidiol (CBD), extrait du cannabis.

Depuis sa fondation il y a environ trois ans, Beam a commercialisé plusieurs produits tels que des huiles, des baumes et des barres protéinées qui ne contiennent pas de THC. Après avoir rencontré les fondateurs, Patrick a par ailleurs décidé d’investir dans la compagnie.

«Ce sont de très bons produits très efficaces, a vanté Patrick, dans un entretien récent avec le quotidien New York Post. J’ai investi après avoir rencontré les propriétaires, et je pense qu’ils sont deux gars cool avec un super plan et une grande ambition.»

Les propriétés thérapeutiques du CBD sont notamment utilisées pour traiter plusieurs maladies telles que l’anorexie, Alzheimer et la schizophrénie.

Camaraderie

Outre sa participation dans ce projet, ce sont surtout les séances d’entraînement qu’elle diffuse trois fois par semaine sur Instagram qui marquent le quotidien de Patrick depuis le début de la période de confinement.

«Je vais des séances en direct sur Instagram habituellement les mardis, jeudis et samedis, a dit Patrick. Je crois que c’est simplement plus motivant de le faire quand c’est en direct et que vous êtes vraiment impliqué. Le sentiment de camaraderie est aussi présent puisque vous le faites en même temps que d’autres gens.»

Patrick a annoncé sa retraite de la course automobile en 2018 après une longue carrière en IndyCar et en NASCAR. Si elle n’a jamais triomphé dans la série de stock-car, elle a signé une victoire en monoplace, lors du Indy Japan 300 en 2008.