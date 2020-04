De jeunes entreprises de Québec veulent un assouplissement

Des commerces de Québec, qui ont vu le jour au cours des derniers mois, espèrent vivement un assouplissement des critères du programme de prêts de 10 M$.

Pour bénéficier des prêts, les commerces doivent exister depuis au moins un an.

Or, cette condition pénalise les jeunes entreprises. Les 10 millions $ proviennent du gouvernement du Québec, mais le programme est administré par la Ville.

« On a ouvert le 1er novembre dernier. J’étais bien partie et j’avais le vent dans les voiles. Là, je vois que je ne suis admissible à rien. Je tombe entre les craques », s’est désolée Michelle Lichtenberg, propriétaire d’Entre Nous écochange, première boutique d’échange de vêtements à Québec, située sur la rue Saint-Jean.

Ce secteur de la ville était en pleine revitalisation et plusieurs nouveaux commerces y ont vu le jour ces derniers mois.

« On essaye de survivre »

Situation comparable, affirme Claudine Déry, copropriétaire du restaurant Bleu marine, sur la même artère : « On a ouvert le 31 décembre. On a d’abord fait face à la période la plus creuse de l’année. Et maintenant, on fait face à la COVID-19. »

Mme Déry et son conjoint ont dû mettre à pied deux cuisiniers. Ils tentent d’innover en se concentrant sur les plats à emporter. « On essaye de survivre comme on peut, mais on a vraiment la corde au cou. »

Malgré cette situation délicate, Claudine Déry espère que les critères seront ajustés et que son commerce pourra profiter des prêts : « On garde confiance malgré tout. On va finir par cocher une des cases. »

Les SDC (sociétés de développement commercial) Montcalm et Saint-Jean-Baptiste ont globalement exprimé leur satisfaction devant les mesures d’aide financière annoncées ces derniers jours. Par contre, elles espèrent que le critère controversé sera retiré.

À la Ville, on explique que les critères du programme d’aide d’urgence sont prescrits par le gouvernement.

On insiste toutefois pour dire que les deux autres programmes d’aide (un prêt de 5 M$ et une subvention de 2 M$) ne comprennent pas les mêmes limitations.