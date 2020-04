Décès du comédien Ghyslain Tremblay

MONTRÉAL | Le comédien Ghyslain Tremblay, notamment connu pour son interprétation troublante d’un homme violent dans la dramatique L’amour qui tue, de la série L’amour avec un grand A, est décédé. Il avait 68 ans.

C’est l’auteur et dramaturge Michel Marc Bouchard qui a annoncé la nouvelle sur Facebook mercredi. Plusieurs personnes se sont empressées de partager sa publication.

«C’est avec une profonde tristesse que j’apprends à l’instant le décès de mon ami le comédien Ghyslain Tremblay. Nous nous sommes égarés avec les années, mais son souvenir en a toujours été un de joie. Repose en paix, mon ami si généreux. Mes plus sincères condoléances à ses proches», a écrit Michel Marc Bouchard.

À la télévision, Ghyslain Tremblay a tenu plusieurs rôles, notamment dans les séries Quelle famille!, La petite patrie, Les Brillant, Le parc des braves, Robin et Stella, Cormoran, Montréal PQ, Là tu parles, Virginie, Mon meilleur ennemi, Annie et ses hommes, Les Invincibles et Destinées.

Dans L’amour avec un grand A, en 1991, il incarnait un homme dur qui violentait son épouse, personnifiée par Sylvie Léonard. Les textes étaient écrits par Janette Bertrand.