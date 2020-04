Des familles sans toit cet été

Des constructeurs demandent au gouvernement d’être considérés rapidement comme un « service essentiel » afin d’éviter que des familles se retrouvent à la rue. Deux couples, dont l’un à quelques jours de devenir parent, sont aujourd’hui à court de solutions.

Le 30 mars, Frédéric Mérette et Jennifer Landry devaient prendre possession de leur nouvelle demeure à Saint-Émile.

L’arrêt des chantiers de construction à travers la province a toutefois repoussé l’échéancier.

Le duo, dont le bébé est prévu d’ici trois semaines, a alors pris une entente avec les acheteurs de son condo actuel.

La date de prise de possession a été repoussée au 16 avril, espérant qu’entre-temps leur entrepreneur, Terrain Dev, puisse reprendre les travaux pour finaliser leur nouvelle propriété.

Dimanche, le gouvernement a annoncé que la « pause » du Québec qui devait prendre fin le 13 avril était prolongée jusqu’au 4 mai.

Pour ce couple, il est impossible de repousser de nouveau la date de prise de possession de son condo.

« Ma blonde accouche dans deux semaines. Elle a des suivis à Québec. C’est notre premier enfant et on ne sait pas où on va être dans une semaine », déplore M. Mérette.

La famille de M. Mérette habite au Lac-Saint-Jean et celle de Mme Landry au Nouveau-Brunswick.

Ils ont aussi pensé à louer un chalet dans la région de Québec, mais cette option n’est plus possible avec les mesures instaurées pour ralentir la propagation de la COVID-19.

Quant à la possibilité de s’installer à l’hôtel ? Le futur papa répond être maintenant sur le chômage, car il a été mis à pied temporairement.

Un stress supplémentaire

Pierre-Alexandre Tremblay et Marie-Ève Barbeau Henderson se retrouveront aussi sans demeure au cours des prochaines semaines, car les travaux pour leur maison ne sont pas terminés. Ces deux personnes qui travaillent dans le domaine de la santé sont présentement en appartement et il leur est impossible de prolonger leur bail.

« On ne veut pas aller chez nos familles. On ne veut pas les infecter. Nous avons le stress de la situation COVID-19 au travail et, en plus, le stress pour le déménagement », raconte M. Tremblay qui a aussi fait affaire avec le promoteur Terrain Dev.

Centaines de cas

Joint par Le Journal, le propriétaire de cette entreprise ne cache pas être inquiet pour les familles. Il répond qu’il a une soixantaine d’unités à livrer d’ici août.

« Pour les premières semaines, nous nous sommes dit qu’il était possible de reprendre le retard. Avec le report au 4 mai, là, c’est impossible. Il faut que le gouvernement trouve une solution, car cela va être problématique », indique le président, Patrick Bragoli.

Le patron estime que Québec devrait considérer comme « service essentiel » la construction des maisons « à basse densité ».

Il précise qu’il est possible de réaliser des travaux avec très peu de travailleurs par étage.

Les entreprises Construction SMB, dont 28 clients attendent, et Construction CRD, avec une centaine de livraisons prévues d’ici août, partagent aussi le point de vue de M. Bragoli.