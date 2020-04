Ottawa assouplira ses critères pour la subvention salariale aux entreprises

OTTAWA | Le gouvernement Trudeau assouplira les critères d’admissibilité à son programme de subvention salariale de 75 %. Plutôt que de démontrer une perte de revenus de 30% durant le mois de mars, les entreprises devront prouver une baisse de 15 %.

«Les entreprises pourront également utiliser les mois de janvier et février à titre de période de référence pour démontrer une perte de revenus», a déclaré le premier ministre Justin Trudeau durant son point de presse quotidien, mercredi.

Il a du même souffle promis plus de flexibilité aux organismes à but non lucratif et aux organisations de bienfaisance.

«On comprend que vous faites face à des réalités différentes en matière de financement. Pour cette raison, vous aurez le choix d’inclure ou d’exclure les subventions gouvernementales lorsque vous calculez votre perte de revenus», a-t-il dit.

Les conservateurs demandaient justement un élargissement de l’accès à la subvention salariale, plus tôt mercredi. Le porte-parole du parti en matière de Finances, Pierre Poilievre, voudrait que les baisses de profits, d’abonnements et de commandes des entreprises puissent aussi être prises en compte.

«Je pense que le gouvernement doit élargir [les moyens par lesquels] une entreprise peut démontrer ses besoins au lieu de le limiter à une seule mesure», a-t-il soutenu.

Par ailleurs, les conservateurs veulent que le gouvernement Trudeau rembourse aux petites entreprises la TPS qu’elles ont versée dans les 12 mois précédant la crise.

«Ça donnerait environ 13 milliards $ en liquidités aux entrepreneurs pour les aider à payer le loyer, les taxes municipales, les salaires, les factures [...]», a fait valoir M. Poilievre.