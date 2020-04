[EN DIRECT] Le cap des 10 000 cas franchi au Québec: tous les résidents seront testés en CHSLD

Aux grands maux les grands moyens. Dorénavant, tous les résidents et membres du personnel des établissements pour aînés seront systématiquement testés pour la COVID-19. 450 médecins et 500 infirmières sont également envoyés en renfort dans les CHSLD.

«On veut protéger ceux qui ont construit notre Québec», a lancé mercredi la ministre de la Santé, Danielle McCann, lors de la conférence de presse quotidienne sur l’état de propagation du coronavirus.

Elle a précisé que cette vaste opération de redéploiement du personnel soignant des hôpitaux vers les établissements pour aînés est actuellement en marche. «On veut que les milieux de vie (des personnes âgées) soient sécuritaires», a insisté Mme McCann.

Le Québec dénombre 10 031 cas confirmés, soit 691 de plus que la veille, et 25 nouveaux décès.

#COVID19 - Au Québec, en date du 8 avril 2020 à 13h, la situation est la suivante :

10 031 cas confirmés

99 239 analyses négatives (cas infirmés)

632 personnes hospitalisées

175 décès



Pour en savoir plus sur la situation au Québec : https://t.co/fiqW5E4y8R — Santé Québec (@sante_qc) April 8, 2020

On compte donc un total de 175 personnes décédées des suites du virus au Québec, dont la vaste majorité sont des personnes âgées de 70 ans et plus.

Protéger les personnes âgées vulnérables, c’est notre mission prioritaire.



On doit mobiliser toutes les ressources qu’on peut pour sauver le maximum de vies. Et surtout, on doit absolument rester disciplinés.



🎥 Suivez notre point de presse en direct 👇🏼https://t.co/qejuiyFVJk — François Legault (@francoislegault) April 8, 2020

En bref:

Le personnel et les résidents des CHSLD seront systématiquement testés pour la COVID-19, indique François Legault.

La consigne de distanciation sociale physique de deux mètres va «durer des mois», même après la réouverture de certaines entreprises.

Le Québec dispose d’assez de lits en soins intensifs pour le pire des scénarios, souligne François Legault

450 médecins et 500 infirmières iront prêter main-forte dans les CHSLD, annonce la ministre de la Santé, Danielle McCann.

Des équipes médicales dédiées seront mises en place pour chaque CHSLD pour éviter la propagation de la COVID-19.

La santé publique mènera une «enquête épidémiologique» sur le cas du CHSLD Sainte-Dorothée, confirme le Dr Horacio Arruda.

Plus de détails à venir...

– Avec la collaboration de Vincent Larin

Le bilan au Québec

25 nouveaux décès, 175 au total

10 031 cas confirmés, une augmentation de 691

632 personnes hospitalisées, une augmentation 49

181 personnes aux soins intensifs, une augmentation de 17

Le bilan par région

Bas-Saint-Laurent : 33

Saguenay – Lac-Saint-Jean : 118

Capitale-Nationale : 392

Mauricie-et-Centre-du-Québec : 614

Estrie : 597

Montréal : 4 775

Outaouais : 130

Abitibi-Témiscamingue : 111

Côte-Nord : 75

Nord-du-Québec : 2

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine : 75

Chaudière-Appalaches : 195

Laval : 831

Lanaudière : 580

Laurentides : 459

Montérégie : 1 034

Nunavik :5

Terres-Cries-de-la-Baie-James : 5

Total : 10 031

