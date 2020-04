Ensemble... autrement!

Le cardinal Gérald Cyprien Lacroix est de retour de sa convalescence juste à temps pour la Semaine Sainte et Pâques en présidant sept rendez-vous célébrés à huis clos et diffusés sur la web télé diocésaine ECDQ.TV.

D’aujourd’hui, 8 avril, jusqu’au dimanche 12 avril, les catholiques de la région et d’ailleurs seront invités à se « rassembler » via leur ordinateur, tablette, téléphone pour suivre les célébrations diffusées à partir de la basilique-cathédrale Notre-Dame-de-Québec, dans le plus strict respect des mesures sanitaires en vigueur. Toutes les célébrations seront disponibles en direct et en différé sur le site : www.ecdq.tv.

Le 8 avril 2005

Un million de personnes et une foule de dirigeants venus du monde entier assistent place Saint-Pierre et dans les rues de Rome à des funérailles grandioses célébrées pour le pape Jean Paul II, avant son inhumation dans la crypte de la basilique. Les funérailles de Jean-Paul II prennent l'allure d'un vaste sommet diplomatique.

Anniversaires

Steven Blaney (photo) député conservateur de Bellechasse–Les Etchemins–Lévis, 55 ans...Robin Wright actrice américaine (Claire Underwood dans House of cards), 54 ans...Patrick Drolet, comédien et acteur québécois, 46 ans...Patricia Arquette, actrice américaine, 52 ans...Julian Lennon, fils de John et de Cynthia Lennon, 57 ans...Jean-Jacques Pichette, président de Voyages Inter Pays Inc., ex-joueur des Citadelles et des As de Québec, et père de Dave, 87 ans.

Disparus

Le 08 avril 2015. Le cardinal Jean-Claude Turcotte (photo), 78 ans, ancien archevêque de Montréal... 2018. Lise Le Bel, 71 ans, ex-animatrice qui a fait les belles années de Radio-Québec (Téléservice) de 1980 à 1990... 2016. Roland Dulac, 85 ans, co-fondateur des Croustilles Dulac... 2014. Freddy Grondin, 84 ans, l'un des grands de l'histoire de la radio et de la télé à Québec (CKCV-Télé-4)... 2014. Ultimate Warrior, 54 ans, lutteur américain, membre du Temple de la renommée de la WWE... 2013. Margaret Thatcher, 87 ans, première ministre de la Grande-Bretagne (1979-1990)... 2012. Jack Tramiel, 83 ans, homme d'affaires américain, fondateur de Commodore International puis directeur d'Atari... 1997. Albert Malouf, 80 ans, ex-juge québécois...1994. François Rozet, 95 ans, comédien français d'origine... 1973. Pablo Picasso, 91 ans, peintre espagnol.