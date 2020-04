Josh Morrissey appuie l’idée des matchs à huis clos

L’idée de disputer des rencontres à huis clos est de plus en plus envisagée par les grands circuits de sport nord-américain et Josh Morrissey, des Jets de Winnipeg, n’est pas contre l’idée.

La Ligue nationale de hockey (LNH) tâterait d’ailleurs le terrain pour disputer la totalité des matchs restant au même endroit, au Dakota du Nord. L’option n’est peut-être pas le scénario idéal, mais il est tout de même préférable à une annulation pure et simple du reste de la saison, selon Morrissey.

«Serait-ce différent de ce qu’on fait normalement? Évidemment. Mais ce serait malgré tout beaucoup mieux que de ne pas jouer, selon moi, a fait valoir l’arrière de 25 ans lors d’une vidéoconférence, mardi.

Au moment de l’interruption de la saison, les Jets avaient remporté leurs quatre derniers matchs et pointaient au premier rang parmi les équipes repêchées dans l’Association de l’Ouest. Cette pause est donc arrivée au bien mauvais moment pour la formation canadienne, qui reprenait peu à peu du poil de la bête.

«[Une annulation] serait tellement décevante à tous les niveaux, a dit Morrissey. Tout le monde réalise l’ampleur de la situation avec la pandémie. C’est bien plus important que le sport. Mais en même temps, nous avons travaillé très dur cette année pour nous donner une chance de faire les séries.»

Au point de vue personnel, Morrissey croit également qu’il disputait la saison la plus importante de sa carrière lorsque tout s’est arrêté.

J’ai appris tant de choses à propos de moi-même, comme personne et comme joueur, sur ce qui me motive et me permet de gérer l’adversité, a-t-il expliqué. Même gérer, disons, un peu de négativité et de critique à propos de ton jeu.»

Morrissey a marqué cinq buts et totalisé 31 points en 65 matchs cette saison. En attendant de pouvoir gonfler encore un peu ses statistiques, il reste confiné avec sa conjointe, à Winnipeg, et il invite tous les gens à faire la même chose.

«Nous allons nous en sortir. Présentement, il faut juste continuer de faire ce que l’on fait pour rester en sécurité.»