La vengeance n’a pas sa place dans une vie saine

Qu’il est triste de voir une femme blessée vouloir se venger d’une rupture de couple sans s’être au préalable regardée dans le miroir ! Vouloir se servir de ses enfants pour assouvir sa rage, en plus de vouloir laver son ex pour se prouver qu’elle seule est sans faille, et qu’elle est la seule à avoir un droit de regard sur la vie des autres, est inacceptable.

Cette situation nous ramène à un seul mot : COMMUNICATION. Nous n’avons qu’un côté de la médaille, le sien à elle. Elle semble avoir oublié que personne n’appartient à personne, pas plus les conjoints que les enfants.

Cette femme qui se prétend si blessée et humiliée par le geste, ne nous parle pas de sa relation comme telle, mais des acquis que celle-ci a pu lui apporter. Une union, c’est une conquête au quotidien ou personne ne peut s’asseoir sur ses acquis justement. L’un ne possède pas l’autre, et inversement.

Je vous avais dit dans le passé que lorsqu’on veut fonder un couple, il faut en jeter les bases et établir des balises claires. Il faut du dialogue, de la remise en question ; c’est bien de mener des carrières et de les réussir, mais si on échoue sa vie de couple, on n’a rien réussi. L’intelligence et le jugement sont deux choses essentielles dans la vie, et encore plus pour réussir une vie de couple.

Avec son comportement, cette femme va frapper un mur encore plus dur que celui qu’elle frappe en ce moment. Par son attitude vengeresse, elle fera le vide autour d’elle en commençant par ses enfants. Peut-être pas dans l’immédiat, mais plus tard, lorsqu’ils seront adultes et qu’ils comprendront les effets néfastes de cette vengeance et l’absence d’introspection de la part de leur mère. Il faut être deux pour danser dans un couple, mais il peut arriver que l’un des deux perde le pas volontairement en perdant de vue le bien-être collectif.

Raymond

Je partage vos propos, si ce n’est la deuxième partie de votre dernière phrase sur laquelle je m’interroge. Qui a perdu le pas dans la danse ? Lui, parce qu’il aime une autre femme que la sienne ? Ou elle, parce qu’elle n’accepte pas que le père de ses enfants la quitte pour une autre ?

Mais au-delà de ça, il n’en demeure pas moins que cette femme emprunte un bien mauvais chemin pour faire payer à son ex-conjoint sa décision, puisque tout le monde va en souffrir. Les enfants qui deviendront victimes malgré eux. L’ex qui sera privé sans raison de ses enfants. Et la femme elle-même qui se fera souffrir intentionnellement en entretenant dans son cœur une haine qui l’empêchera d’avancer dans sa propre vie. Quelle tristesse !