Pas de répit dans quelques centres d’hébergement de la Capitale-Nationale

Même si le nombre de nouveaux cas continue d’être peu élevé, la situation de quelques milieux d’hébergement se détériore.

Le directeur régional de santé publique CIUSSS de la Capitale-Nationale, le Dr François Desbiens, a annoncé 17 nouveaux cas positifs sur le territoire, ce qui porte le total à 392 personnes infectées et 4 décès.

Dans les hôpitaux désignés de la région, on compte actuellement 34 hospitalisations, dont 11 aux soins intensifs. Trois milieux d’hébergement pour aînés vivent une éclosion.

« Ma priorité, c'est de protéger nos personnes âgées, qui peuvent vivre des conséquences graves de la maladie », a déclaré le Dr Desbiens.

Encore au Jeffery Hale

Au Jeffery Hale, on compte 19 usagers et 18 membres du personnel positifs. Deux personnes sont également décédées.

Au CHSLD Paul-Triquet, deux usagers et trois membres du personnel sont atteints, alors qu’au Manoir de Courville, ce sont cinq usagers et trois membres du personnel qui sont infectés. Plusieurs autres milieux de vie et de soins sont en observation avec au moins un cas de coronavirus.

À ce stade-ci, la transmission communautaire est présente sur le territoire de la Capitale-Nationale. Actuellement, environ 25 % des cas positifs de ce territoire ne sont pas reliés à des voyageurs ou des cas de contacts avec des voyageurs.

« Le virus circule dans notre communauté, et certaines personnes sont infectées, mais n’ont pas de symptômes. Il faut donc poursuivre nos efforts », a déclaré François Desbiens.

Les autorités répètent à l’ensemble de la population d’éviter les déplacements interrégionaux et d’oublier l’idée de se réunir dans le contexte de la fête de Pâques.

Les corps policiers peuvent désormais remettre un constat immédiat d’un montant de 1000 $, plus les frais administratifs de 546 $ à ceux qui ne respectent pas la distanciation sociale.

Sous contrôle

Ailleurs en Chaudière-Appalaches, le nombre de nouveaux cas demeure sous contrôle avec 14 personnes supplémentaires infectées, ce qui porte le total à 195, incluant 23 travailleurs de la santé. Une personne est décédée. Plus de 61 % des cas sont à Lévis (120) et 18 % dans l’ensemble de la Beauce (35).

Le Manoir de l’Arbre argenté de Lévis, compte un nouveau cas, pour un total de 10 cas confirmés dans cet établissement.

Au Manoir Liverpool, on dénombre maintenant 29 cas de COVID-19, soit 20 résidents et neuf travailleurs. Lévis augmentera notamment sa présence policière autour des établissements pour aînés.

Les 587 cas combinés des régions de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches comptent pour moins de 6 % du total de la province. À elle seule, Montréal regroupe près de 48 % des cas positifs.

Enfin, un total de 48 agents correctionnels fédéraux sont infectés à Port-Cartier, Joliette et Donnacona.