Quoi regarder à la télévision jeudi?

MONTRÉAL – En cette période de confinement, voici quelques suggestions d'émissions à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le jeudi 9 avril.

«Robinson Crusoé»

Pierre Richard incarne le mythique explorateur Robison Crusoé dans cette relecture (2003) en téléfilm de la célèbre histoire de Daniel Defoe, inspirée de la vie du marin Alexandre Selkirk, réalisée par Thierry Chabert. Nicolas Cazalé personnifie le rescapé Vendredi, et Michel Perron, Jean-Claude Leguay, Marie Béraud et Jennifer Lauret complètent la distribution. Jeudi, 12 h 30, V.

«Le sport en crise»

L’animateur François-Étienne Corbin s’entretient avec différents collaborateurs pour une mise à jour hebdomadaire de l’actualité dans le monde du sport. Marc Denis et Benoît Brunet (hockey), Michel Lacroix (golf), Marc Griffin (baseball) et Matthieu Proulx (football) sont notamment de la partie. Jeudi, 18 h 30, RDS.

«Arrive en campagne»

Stefano Faita est de retour en force pour une cinquième saison, pour accompagner des familles urbaines qui découvrent la réalité de la vie à la ferme en séjournant deux jours dans un foyer d’agriculteurs. Cette semaine, les Béliveau initient un clan français au temps des sucres. Nouveauté cette année: la conjointe de Stefano Faita, la comédienne Isabelle Lemme, et ses enfants, participeront à l’aventure. Jeudi, 19 h 30, TVA.

«Danse lascive»

TVA a peut-être créé son bloc de programmation «Film de filles» en pensant à ce film-culte, qui a envoûté quantité de jeunes filles dans les années 80, et par la suite. «On ne laisse pas bébé dans un coin», ça vous dit quelque chose? «Danse lascive» («Dirty Dancing»), l’immortel Patrick Swayze et Jennifer Gray vous attendent pour un moment de cinéma, de danse et d’amour. Jeudi, 20 h, TVA.

«District 31 : au-delà de l’uniforme»

Troisième documentaire dérivé du populaire feuilleton policier d’ICI Radio-Canada Télé. De «vrais» policiers témoignent d’expériences humaines marquantes vécues dans le cadre de leurs fonctions. Jeudi, 20 h, ICI Radio-Canada Télé.

«Expédition kayak»

Québec Connection, un groupe de kayakistes originaire de Québec, compte parmi les meilleurs de sa discipline dans le monde. Ils découvrent et cartographient les rivières inexplorées les plus extrêmes du pays. «Expédition kayak» documente leurs expéditions, de la Côte-Nord aux Chic-Chocs, en passant par le Nouveau-Brunswick. Chacun des 10 épisodes fait découvrir une nouvelle rivière. Jeudi, 21 h, Unis TV.

«Mr Robot»

Début de la quatrième saison de l’encensé thriller techno américain «Mr Robot». Chapitre au cours duquel Angela (Portia Doubleday) est exécutée, et où Elliot (Rami Malek) doit affronter les démons du monde et les siens. Jeudi, 21h, addikTV.