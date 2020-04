Système national de surveillance de la COVID-19?

Si de nombreux commentateurs, dont je suis, déploraient à l’occasion l’absence d’un plan national de lutte contre la propagation de la COVID-19, Jared Kushner, gendre et conseiller du président, serait sur le point de lancer une initiative permettant de suivre les patients et de constituer une banque de données. L’équipe dirigée par Kushner exigerait la coopération de spécialistes en technologie de la santé.

Le développement d’un réseau national permettrait de moduler selon les régions les mesures présentées par les autorités de la santé publique. On pourrait atténuer l'éloignement social à certains endroits, mais insister sur un confinement strict ailleurs.

Si plusieurs analystes et experts perçoivent les avantages d’un meilleur suivi sur le plan national et d’une plus grande cohésion dans l’action, d’autres s’inquiètent d’une nouvelle brèche dans la protection des renseignements personnels. On craint d’assister à la naissance d’une sorte de Patriot Act, la loi antiterroriste votée après les attentats du 11 septembre 2001. On a souvent dénoncé cette loi qui constituait une atteinte à la vie privée.

Ce qui nourrit les inquiétudes des experts, c’est que le contexte actuel de menace à la sécurité nationale permet déjà de nombreuses exceptions au respect des renseignements personnels. Déjà, des compagnies spécialisées dans le cumul de données liées à la santé ne sont pas pénalisées quand elles fournissent des renseignements personnels à l’administration.

Si l'on s'inquiète beaucoup de possibles atteintes aux droits de la personne, la surveillance nationale offrirait en contrepartie de nombreux avantages. On pourrait non seulement suivre les patients, mais aussi savoir précisément pour quelles raisons ils consultent et quels hôpitaux ils fréquentent.

Il serait possible de déterminer en temps réel le taux d’occupation des lits dans tous les hôpitaux du pays. On serait alors en mesure de diriger l’aide fédérale rapidement vers les régions les plus touchées. On peut penser à un processus décisionnel accéléré et plus efficace.

Si les avantages semblent considérables, il faut également ajouter d’autres considérations aux craintes exprimées pour le respect de la vie privée. Si le gouvernement fédéral va de l’avant avec cette initiative (la Maison-Blanche refuse de le confirmer pour l’instant), doit-il le faire seul ou intégrer le secteur privé? Des informations circulent déjà dans des médias sérieux, suivant lesquelles Jared Kushner et Donald Trump entretiennent des liens d'affaires avec certaines compagnies pharmaceutiques.

Parmi ceux qui expriment des réserves, on retrouve également ceux qui croient que le gouvernement devrait se contenter de déterminer des balises très larges et laisser à chaque État une plus grande marge de manœuvre dans la gestion de sa situation.

Finalement, des observateurs sont d'avis que l’initiative de Kushner n’est tout simplement pas nécessaire, puisqu’il suffirait d’adapter un ancien système de surveillance des Centers for Disease Control and Prevention (les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies). Le National Syndromic Surveillance Program a déjà démontré son efficacité par le passé et il suffirait de le moderniser. Quand le temps presse, pourquoi ne pas utiliser ce qu’on connaît déjà plutôt que d’apprendre à maîtriser une nouvelle approche?

Malgré les doutes exprimés, il semble que l’administration continue d’envisager la mise sur pied du projet de Jared Kushner. En attendant, je me désole qu’une rare tentative de planification nationale soit aussi controversée. On le rappelle souvent, mais le temps presse.

Et vous? Vous iriez de l’avant avec le projet?

Le site de POLITICO publiait un bon topo sur cette question ce matin. Vous cliquez ici pour y accéder.