Tom Brady savait depuis longtemps

Le quart-arrière Tom Brady l’a déclaré sans ambiguïté : avant le début de la saison passée, il savait qu’il s’agissait de sa dernière chez les Patriots de la Nouvelle-Angleterre.

Le nouveau porte-couleurs des Buccaneers de Tampa Bay s’est confié durant l’émission de l’animateur Howard Stern à la radio Sirius XM, mercredi avant-midi. Dans une entrevue téléphonique, il a admis qu’il avait accompli à ses yeux tout ce qu’il devait durant son long séjour chez les Pats, l’athlète de 42 ans ayant pris le poste de pivot principal en Nouvelle-Angleterre en 2001.

«Je ne pense pas qu’il y ait eu une décision finale avant qu’elle soit officialisée. Je dirais plutôt que je le savais probablement avant même le début de la campagne», a dit le gagnant de six Super Bowl en carrière, ajoutant avoir pleuré quand il a annoncé son départ au propriétaire des Patriots, Robert Kraft, en mars.

«En tant qu’athlète, je me retrouve en territoire inconnu. J’en suis rendu au point où je suis plus vieux et qu’il doit commencer à prévoir le futur de son organisation, ce qu’il devrait faire actuellement. Nous en avons parlé», a poursuivi le célèbre numéro 12.

Aucun regret

Quant à sa décision de se joindre aux «Bucs», le joueur de renom l’assume pleinement. Ses exploits du passé sont désormais derrière lui.

«Je ne me suis jamais préoccupé de la gloire. Pour moi, c’est de la foutaise. Ce n’est pas moi, ça. Pourquoi devrais-je choisir un lieu différent pour poursuivre ma carrière? Parce que c’était le temps de le faire. Au sein de cette incroyable formation et aux côtés de gens formidables, j’ai fait tout ce qu’il fallait lors des deux dernières décennies», a-t-il souligné.

Enfin, l’idée de la retraite n’était pas au nombre des options envisagées cette année.

«Je crois réellement pouvoir aider n’importe quelle organisation et c’est pourquoi j’ai signé afin de continuer à jouer. Si je ne pensais pas ainsi, je n’aurais pas poursuivi ma carrière, a-t-il affirmé. Je ne sais pas à quel point l’intérêt des équipes était là pour moi. Elles ont probablement discuté plus que moi; je ne suis au courant que de mes conversations avec mon agent. Il y a eu sûrement plusieurs clubs intéressés, je dirais. Toutefois, je respecte la confidentialité, quelques formations travaillent présentement (sur l’embauche d’un quart) et je ne veux pas nuire à leurs plans.»

Signataire d’un contrat de deux ans et de plus de 50 millions $ en Floride, Brady a totalisé 4057 verges, 24 touchés et huit interceptions en 2019.