Triste journée pour les partisans de hockey

La journée de mercredi aurait dû être le début d’une période enivrante pour les partisans de la Ligue nationale de hockey (LNH), mais la pandémie de coronavirus en a décidé autrement et reste à voir si le public pourra voir la coupe Stanley soulevée sur la glace cette année.

Effectivement, le 8 avril devait marquer le début des séries éliminatoires, auxquelles huit équipes de chacune des deux associations prennent part habituellement. La saison régulière a toutefois été interrompue le 12 mars et la suite demeure nébuleuse. Les gens peuvent-ils espérer une reprise des activités en juillet ou plus tard? Rien n’est moins sûr.

À Montréal, le Canadien aurait raté le rendez-vous printanier en raison de sa 12e place dans l’Association de l’Est. Par contre, ailleurs dans la LNH, la frénésie aurait été bien palpable. Quelques confrontations de premier tour auraient fait le délice des amateurs. Aussi, qui sait si elles auront bel et bien lieu plus tard?

Dans l’Atlantique, il était déjà pas mal certain que le Lightning de Tampa Bay et les Maple Leafs de Toronto allaient croiser le fer, car ils occupaient respectivement les places 2 et 3 de la section.

Le Lightning a été moins éclatant cette saison qu’en 2018-2019, campagne durant laquelle il avait totalisé 128 points. En revanche, il pouvait espérer mieux comme dénouement en séries que celui de l’an passé, lorsqu’il a été évincé en quatre matchs d’entrée de jeu. Les partisans auraient de leur côté pu voir à l’œuvre les Steven Stamkos, Nikita Kucherov, Auston Matthews et John Tavares, notamment, rivaliser d’adresse pour une première fois en séries.

Meneurs du classement général avec 100 points, les Bruins de Boston auraient possiblement pu bénéficier d’un premier tour plus facile. Le 12 mars, les Blue Jackets de Columbus détenaient le dernier laissez-passer des équipes repêchées, mais les Islanders de New York accusaient un point de retard, tout en ayant deux parties en main.

Du côté de la Métropolitaine, la bataille de la Pennsylvanie aurait repris de plus belle, puisque les Flyers de Philadelphie et les Penguins de Pittsburgh occupaient les rangs 2 et 3. Il aurait été intéressant d’avoir une idée de la stratégie du pilote Alain Vigneault contre Sidney Crosby et Evgeni Malkin.

Par ailleurs, les Capitals de Washington auraient pu obtenir un duel-revanche contre les Hurricanes de la Caroline, ceux qui les avaient renversés en deuxième prolongation du septième match de leur série un an auparavant. Encore une fois, Alexander Ovechkin risquait d’en avoir plein les bras face aux Canes, dont son «ami» Andrei Svechnikov, à qui il avait passé le K.-O. en 2019.

L’Alberta en liesse

Dans l’Ouest, certains clubs possédaient des parties en main sur d’autres et le classement changeait quotidiennement. Toutefois, la possibilité d’un choc Edmonton-Calgary en première ronde était réelle, surtout que les Oilers et les Flames se trouvaient dans l’ordre aux rangs 2 et 3 de la Pacifique.

Les affrontements entre les deux clubs ont été électriques et teintés d’animosité durant la campagne. Zack Kassian et Matthew Tkachuk ont attiré l’attention pour une altercation survenue en janvier, le premier des deux écopant d’une suspension. Les gardiens Mike Smith et Cam Talbot avaient également «jeté les mitaines» lors d’une mêlée quelques jours plus tard.

Champions en titre, les Blues de St. Louis auraient pu renouer avec les Predators de Nashville dans un duel de la section Centrale. La troupe de Craig Berube ne l’aurait pas eu facile face à des rivaux qui ont repris vie dans les dernières semaines de jeu. Les «Preds» venaient de gagner trois fois d’affilée avant que la COVID-19 ne s’en mêle.

À Dallas, Alexander Radulov et les Stars se dirigeaient vers un rendez-vous avec les joueurs talentueux de l’Avalanche du Colorado. «Radu», Tyler Seguin et Jamie Benn auraient eu fort à faire devant une formation passablement éclopée, mais misant sur des atouts de qualité comme Nathan MacKinnon et Cale Makar.

Enfin, Marc-André Fleury et les Golden Knights de Vegas détenaient le sommet de la Pacifique, ce qui leur aurait valu une série face aux Jets de Winnipeg. Les Chevaliers dorés avaient éliminé les Jets en finale de l’Ouest il y a deux ans et quelques joueurs, dont Mark Scheifele, Patrik Laine et Blake Wheeler, s’en souviennent. Pour leur part, les Max Pacioretty et Mark Stone demeuraient des armes redoutables dans le camp des Knights.