Trousse pédagogique du MEES: je ne suis pas professeur!

Les parents ont reçu hier la fameuse trousse pédagogique hebdomadaire fournie par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. Cette trousse, conçue dans le but de maintenir les acquis des élèves pendant la crise de la COVID-19, se voulait un outil simple qui en aucun cas ne devait ajouter à la tâche déjà lourde des parents.

Du moins, c’est ce que m’a affirmé la semaine dernière le ministre de l’Éducation Jean-François Roberge en ondes. «On ne demandera pas aux parents de faire l’école à la maison.» Je ne sais pas pour vous, mais moi, si je me fie au document de 16 pages (!) dont j’ai besoin pour maintenir les acquis d’un seul de mes trois enfants, j’ai l’impression que c’est exactement ce qu’on me demande.

J’ai sourcillé quand j’ai consulté la fameuse trousse pédagogique. Défilait devant moi une liste d’activités bien entendu facultatives comme l’a souligné à plusieurs reprises le gouvernement. Les enfants ne seront pas évalués au regard du contenu de la trousse. C’est aussi ce qui est écrit dans les courriels que je reçois et qui émanent des enseignants de mes enfants. «Voici une liste facultative de choses à faire avec vos enfants pour compléter la trousse du MEES.» Mes enfants n’auront pas à passer d’examen à savoir s’ils ont bien appris et maintenu les acquis mis de l’avant dans ces multiples exercices. Mais moi, je me sens évaluée comme mère sur un moyen temps.

Je ne sais pas pour vous, mais moi, quand je regarde ça, j’ai un peu le tournis. J’ai trois enfants qui évoluent sur trois niveaux scolaires différents, je travaille à temps plein et je suis soloparentale. En ce moment, je dois cuisiner, divertir, consoler, laver, relaver, essuyer en plus d’exercer mes fonctions professionnelles.

Je vois donc la liste des choses que je suis sensée faire avec mes enfants pour maintenir leur acquis comme une montagne infranchissable. Impossible pour moi de leur enseigner l’anglais, les mathématiques, le français, l’histoire, la géo en plus de faire des activités sportives. Je ne suis pas prof. Prof, c’est un métier. Et j’ai la plus grande admiration pour ceux qui l’exercent. Parce qu’on ne montre pas aux enfants les règles grammaticales ou les aléas de la division n’importe comment.

Parlant des profs, plusieurs sont mal à l’aise avec la fameuse trousse pédagogique et sont bien conscients que beaucoup de parents seront dépassés. Je vous ai parlé de ma situation. J’ai bien conscience que je suis privilégiée. Un, j’ai encore du travail. Deux, même si je ne suis pas Émilie Bordeleau, je suis socio-économiquement privilégiée. Donc j’ai le bagage et le matériel nécessaire pour stimuler mes enfants.

Chère Jean-François Roberge, avez-vous pensé aux familles plus démunies? Avez-vous pensé que ce n’est pas tout le monde qui a les ressources nécessaires pour se transformer en professeur Tournesol? J’ai une pensée pour ces familles-là. Celles qui n’ont pas les capacités d’enseigner tout ça, celles qui n’ont pas d’imprimante, celles, nombreuses, qui n’ont tout simplement pas le temps parce qu’ils doivent travailler 40 heures en même temps.

La trousse répond bien à un besoin. Car les parents se sont montrés, et avec raison, inquiets à propos de l’année scolaire de leur progéniture. Sauf qu’elle contribuera dans les faits à creuser encore plus le fossé des inégalités. Il y a ceux qui le feront et ceux qui ne le feront pas pour toutes sortes de raisons. Et mon petit doigt me dit que beaucoup de parents se sentiront dépassés et inadéquats par tout ce matériel pédagogique. Encore une fois, ce sera la course à qui saura le mieux enseigner et stimuler. Oui, les inégalités sont énormes entre les familles. Certains enfants seront inévitablement pénalisés.

Moi, pour le moment, mes petits fréquentent l’école de la vie. On s’occupera du reste plus tard.