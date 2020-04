Un gros 7 millions $ pour l’ex-patron démissionnaire de SNC-Lavalin

L’ancien grand patron de SNC-Lavalin Neil Bruce a reçu une plantureuse rémunération de 7 millions $, l’an dernier, même s’il a démissionné en milieu d’année et que l’entreprise était empêtrée dans de multiples scandales.

Le géant du génie-conseil montréalais est allé jusqu’à verser près d’un demi-million de dollars à son ancien patron pour lui permettre de déménager avec sa famille au Royaume-Uni, au milieu de l’année.

C’est ce qu’on peut lire dans la circulaire de sollicitation de procurations de l’entreprise, publiée en vue de l’assemblée annuelle des actionnaires, le 7 mai.

Neil Bruce s’est notamment vu octroyer un salaire de 1,3 million $, en hausse de 11 % sur un an, en plus d’options et d’actions totalisant 4,1 millions $. Il a reçu une prime de performance de 670 000 $.

SNC-Lavalin a aussi décidé de garder Neil Bruce comme conseiller auprès de son conseil d’administration jusqu’à la fin 2019.

« M. Bruce a reçu un remboursement de 488 231 $ pour aider lui et sa famille à se réinstaller au Royaume-Uni et couvrir les frais s’y rapportant, ce qui comprenait les frais de déménagement, les honoraires de courtage immobilier et les honoraires de notaire », ajoute l’entreprise dans une note de bas de page.

À titre de comparaison, Neil Bruce avait touché 5,4 millions $ en rémunération en 2018.

Travail critiqué

Neil Bruce a démissionné de son poste de PDG de SNC en juin, l’an dernier, alors que de plus en plus d’actionnaires et d’analystes remettaient en question la qualité de son travail.

Dans une entrevue au Financial Post, un dirigeant d’un fonds d’investissement actionnaire de SNC-Lavalin lui reprochait de trop promettre et de livrer des résultats bien en deçà des attentes.

Le milliardaire montréalais Stephen Jarislowsky avait aussi critiqué le travail de Neil Bruce.

Après avoir pendant des mois tenté d’éviter un procès criminel pour le versement présumé de pots-de-vin en Libye, SNC-Lavalin a finalement conclu, en décembre 2019, un accord de réparation avec la justice fédérale.

L’entreprise a avoué une vaste fraude envers la Libye, écopant de 280 millions $ d’amende, mais a sauvé du même coup son avenir puisqu’elle a pu continuer à obtenir des contrats publics.

Tempête politique

Les efforts de SNC-Lavalin en 2018 et 2019 pour éviter un procès en faisant du lobbying à Ottawa ont toutefois déclenché une tempête politique qui a fait la manchette.

Même si la rémunération de M. Bruce a fortement augmenté l’an dernier, il n’en a pas été de même pour l’action de l’entreprise, qui s’est effondrée de 37 % depuis un an. Il y a une semaine, l’entreprise a même réduit les salaires de ses employés et de ses dirigeants à cause de la crise de la COVID-19.

Des patrons encore très bien rémunérés

►Rémunération des cinq plus hauts dirigeants de SNC-Lavalin en 2019 : 20,8 M$

►Baisse du prix de l’action depuis deux ans : – 60 %