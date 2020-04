Une messe de confinement sème la controverse sur la Côte-Nord

Une messe de confinement tournée à Forestville, sur la Côte-Nord, fait beaucoup jaser depuis le début de la semaine. La distanciation sociale ne semble pas avoir été respectée avec des personnes âgées.

Quatre personnes sont présentes dans la sacristie de l’église de Forestville et le prêtre leur donne la communion. Le diocèse de Baie-Comeau indique que les règles établies entre l’Assemblée des évêques du Québec et le ministère de la Santé et des Services sociaux ont changé depuis le week-end dernier, soit lors du tournage de cette messe.

Dorénavant, seulement trois personnes au maximum seront dans l’église pour célébrer une messe de confinement, sans paroissiens, et ils vont rester immobiles à deux mètres les uns des autres. La communion sera aussi abandonnée.

«On s’est aperçu avec eux autres que les distances étaient là, mais qu’à la télévision, les distances semblent plus rapprochées», a souligné Mgr Jean-Pierre Blais.

«On s’est reparlé et on sera plus strict sur les personnes qui seront en place et qui ne bougent plus de la célébration», a-t-il précisé.

Depuis la mi-mars, les églises sont fermées et la plupart des fidèles, qui sont âgés de plus de 70 ans, doivent être confinés à la maison. Pour ne pas les abandonner, Mgr Blais enregistre chaque semaine une messe sans public qui est diffusée sur plusieurs radios et télévisions communautaires de la Côte-Nord comme ça se faisait à l’époque.

Signe que la population a besoin de se recueillir en ces temps de pandémie, les visites du site internet diocese-bc.net ont doublé depuis un mois, selon la responsable.