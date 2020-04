Une tempête pourrait laisser de 10 à 15 cm de neige

Avec l’hiver qui s’étire à Québec et une bordée de neige tardive qui pourrait frapper la région, dame Nature ne fait rien pour notre moral collectif de confinés. Il ne faut toutefois pas perdre espoir, assure l’expert en biométéorologie Gilles Brien, qui promet que le soleil de plus en plus présent donnera un élan d’énergie à tous.

Gilles Brien

Biométéorologue

Expert des effets de la météo sur les comportements humains, M. Brien admet que le confinement, jumelé aux longs mois d’hiver qui pesaient déjà sur nous, a quelque chose d’un mélange explosif.

Et la tempête printanière qui pourrait laisser de 10 à 15 centimètres de neige et de la pluie jeudi et vendredi sur Québec n’est rien pour aider. Les quantités pourraient même atteindre 25 centimètres en Gaspésie.

« Même pour les Québécois, qui sont habitués de rester à l’intérieur quand ça va mal dehors, la tempête sanitaire que l’on vit actuellement sera d’une ampleur jamais vue », insiste M. Brien.

« Habituellement, au printemps, toutes les raisons sont bonnes pour mettre le nez dehors, mais là, ça risque d’être un choc pour plusieurs de ne pas pouvoir le faire. »

Aucun comparatif

Quand on lui demande comment les gens pourraient réagir si le printemps devait ne pas être aussi ensoleillé qu’on le souhaite, Gilles Brien peine à répondre tellement les comparatifs sont rares.

Il insiste toutefois sur une chose. Neige ou pas cette semaine, il ne faut pas baisser les bras parce que le printemps, lui, reviendra. Et il amènera avec lui une bonne dose de lumière.

« On commence à le voir, le soleil revient tranquillement. Et même si c’est à travers la fenêtre de la maison, il fait du bien », souligne l’expert qui a écrit un livre sur les effets de la météo sur l’humain, Les baromètres humains. « Tout ce qu’il faut se souhaiter, c’est beaucoup de soleil et peu de précipitations pour les semaines à venir. »

Le pic de la crise

Surtout que les nouvelles qui nous attendent risquent fort bien d’être en confrontation directe avec ces belles journées de printemps.

« Dans les prochaines semaines, on va atteindre le pic de la crise. Tous les jours, on risque d’avoir un décompte morbide qui va aller en confrontation avec le renouveau qu’amène le printemps », croit Gilles Brien, qui appelle les Québécois à « connecter avec les bonnes choses ».

« Dans chaque crise météo que j’ai observée, ce qui permet de s’en sortir, c’est l’entraide. C’est sûr que la neige qu’on attend jeudi et vendredi ou la pluie peuvent avoir un impact sur les gens. Donc, prenez le temps de prendre des nouvelles, d’appeler quelqu’un. »