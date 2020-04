Zachary Richard se confine loin de sa mère en Louisiane

Fier Louisianais, le chanteur Zachary Richard vit des moments difficiles chez lui alors qu’il doit rester en confinement loin de sa mère âgée.

«Je suis en quarantaine volontaire; j'ai une mère de 98 ans, donc par précaution je m'éloigne d'elle, ce qui est vraiment très pénible parce que ça fait une semaine que je n'ai pas vu ma chère maman», a-t-il avoué, mercredi, en entrevue à LCN.

«Mais, pour le moment, tout va bien, on est tous sains et saufs et on espère sortir de cette tourmente dans pas longtemps», a-t-il ajouté.

Le chanteur de 69 ans, qui assure ne pas avoir été déclaré positif à la COVID-19, dit ne courir aucun risque alors que la Louisiane est l’un des États les plus touchés par l’épidémie. Habitant le sud-ouest de l’État, il ne se trouve cependant pas dans la zone la plus durement frappée.

«Il y a la ville de La Nouvelle-Orléans, qui représente plus que le tiers de la population de la Louisiane et c'est là que le problème est le plus difficile, a-t-il rappelé. Les soins de santé de la ville ont été mis à dure épreuve, mais on a de bonnes nouvelles parce que depuis deux jours, le taux de mortalité a descendu et il y a des raisons d'espérer que nous avons atteint le pic.»

Cela dit, cette épidémie révèle de nouveau des problèmes de société plus profonds, a souligné le chanteur.

«Ce n'est pas qu'un problème de santé publique, c'est aussi un problème de société, car 70 % des cas graves en Louisiane, ce sont des Afro-Américains, a-t-il observé. Il y a des communautés qui sont plus à risque, une concentration de pauvreté qui s'accentue surtout à La Nouvelle-Orléans.»

«La COVID, c'est un peu la pointe de l'iceberg, en quelque sorte, parce que nous avons des problèmes de société qui ont contribué au désarroi dans lequel on se trouve actuellement.»