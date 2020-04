BLOUIN, Aline



Dimanche, le 5 avril 2020 à l'Hôtel-Dieu de Québec est décédée, à l'âge de 85 ans, madame Aline Blouin, fille de feu Glorissina Boucher et de feu Victor Blouin. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses deux filles: Louise (Denis Giguère) et Josée (Bruno Drouin); son petit-fils adoré William Drouin (Caroline Gosselin); sa sœur Dolorès; sa belle-sœur Pierrette Gagnon Blouin. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux et nièces.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation du CHU de Québec, 10 rue de l'Espinay, Québec, Québec, G1L 3L5, téléphone: 418-525-4385, site web: www.fondationduchudequebec.org ou à la fondation Les Petits Frères des Pauvres, 4624 rue Garnier, Montréal, Qc, H2J 3S7, téléphone: 1-866-627-8653, site web : www.petitsfreres.ca.