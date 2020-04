COUTURE, Lucille Morin



Au Centre Hospitalier Pierre Boucher de Longueuil, le 3 avril 2020, à l'âge de 87 ans et 4 mois, est décédée madame Lucille Morin, épouse de feu monsieur Robert Couture. Elle était la fille de feu Joseph Morin et de feu Claudia Goulet. Elle demeurait à Boucherville, native de St-Nérée, Bellechasse.La mise en crypte de madame Morin se fera au Mausolée du Cimetière Mont-Marie à Lévis. Elle laisse dans le deuil ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Madame Morin a été confiée à la Maison funéraire