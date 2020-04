PARÉ, Monique Racine



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 1er avril 2020, à l'âge de 79 ans et 6 mois, est décédée dame Monique Racine, épouse de feu monsieur Guy Paré. Elle était la fille de feu monsieur Félicien Racine et de feu dame Thérèse Mercier. Elle demeurait à Château-Richer.Elle laisse dans le deuil sa sœur: Denise Racine (Clément Gagnon), ses filleuls: Denis Bilocq (Andrée Arsenault) et Éric Gagnon; son neveu: Stéphane Gagnon (Nancy Gravel) et leur fille Maïka Gagnon; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Paré: Béatrice (feu René Bilocq), Nicole (Michel Gagnon), Céline (feu Roger Simard), Denise (Jean-Guy Huot) et Claude (Christiane Renaud); ainsi que plusieurs neveux, nièces et de nombreux autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à: Les diabétiques de Québec 3175, chemin des Quatre-Bourgeois, bureau 12 , Québec Qc G1W 2K7