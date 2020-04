TELLIER, Dre Lyne



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 5 avril 2020, à l'âge de 56 ans est décédée Dre Lyne Tellier, épouse de M. André Chamberland et fille de M. Marcel Tellier et de Mme Lise Labonté. Elle demeurait à Lévis. Elle laisse dans le deuil outre ses parents et son époux, son fils Frédéric Chamberland, sa sœur Chantal Tellier, ses beaux-frères et belles-sœurs: Claire Chamberland (Julien Poitras), Jean-Pierre Chamberland (Suzanne Blouin); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents, ses consœurs et confrères de travail de l'Hôtel-Dieu de Lévis et ami(e)s.La famille tient à remercier l'ensemble du personnel soignant de l'Hôtel-Dieu de Lévis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis.