[VIDÉOS] 15 chansons festives pour cuisiner en confinement

La semaine a été difficile et a encore apporté son lot de nouvelles peu réjouissantes? Qu’à cela ne tienne, le week-end est arrivé et c’est le moment de se changer les idées. Une suggestion : cuisinez-vous un bon souper dans la bonne humeur grâce à cette liste festive concoctée par nos deux journalistes sous forme de dialogue. Nos ingrédients? Des titres québécois francophones et anglophones, parfois assaisonnés d’un soupçon de nostalgie. Allez, enfilez votre tablier, sortez votre pied mélangeur et déhanchez-vous.

Mimi | Lili Fatale

CB : Salut Raph. Prêt? Je commence notre party de cuisine avec un de nos meilleurs groupes des années 1990, disparu trop vite des écrans radars. Avoue que brasser la sauce en hurlant (je n’ose me qualifier de chanteur) «let’s go, let’s go, Mimi danse le disco», ça installe une ambiance du tonnerre.

► À écouter du même artiste : Ange de ville, Depuis que tu es parti

Beau comme on s’aime | Yann Perreau

RGM : C’est vrai que ça donne le goût de s’activer dans les chaudrons. Pour continuer, allons-y avec l’une de nos meilleures bêtes de scène au Québec : Yann Perreau. Sa chanson Beau comme on s’aime est entraînante à souhait et se chante plutôt bien tout en parcourant un livre de recettes.

► À écouter du même artiste : J’aime les oiseaux, Baby Boom

Tout est parfait | Numéro#

CB: En plus, n’est-ce pas le temps de tous s’aimer? (son d’un violon qui joue en arrière-plan pour accompagner cette belle pensée). Cela dit, si tu permets, je vais rester dans le tube conçu expressément pour les pistes de danse (quoique Perreau se danse super bien). Tu te souviens de Numéro#? Comme Lili Fatale, ils n’ont pas fait long feu. Dommage, car l’alliance entre le Québécois Pierre Crube et le Français Jérôme Rocipon avait du punch.

► À écouter du même artiste : Chewing-gum fraise, Produit numéro 1

La fin du monde | Xavier Caféine

RGM: Oh, que je m’ennuie de Numéro# ! Leur musique, qui n’a pas pris une ride, cadre parfaitement avec l’arrivée du printemps. J’irais maintenant avec La fin du monde. Cette pièce sortie en 2006 est un parfait défouloir durant cette pandémie. Quoi de mieux que de crier à tue-tête «Et si c’est la fin du monde, je la verrai à la té-lé-vi-sion.»

► À écouter du même artiste : Gisèle, L’orpheline

Dragon | Galaxie

CB: Si on va dans le rock, tu vas trouver ton homme. Je te relance avec la gang à Langevin. Je me souviens d’un show à l’Impérial, dans mon bled à Québec. Dragon, c’était de la dynamite. Le genre de toune que tu prendrais deux fois dans le même show.

► À écouter du même artiste : Piste 01, Camouflar

Le spaghetti à papa | Mara Tremblay

RGM: Tant qu’à parler d’Olivier Langevin, voilà l’occasion idéale pour moi d’arriver avec cette pièce très culinaire de Mara Tremblay, qui se retrouve sur son tout premier album, sur lequel a travaillé... Olivier Langevin. Je me suis toujours dit que je devrais essayer de cuisiner la recette de sauce à spaghetti que Mara chante (au complet) dans cette chanson. Je pourrais profiter du confinement pour m’y mettre.

► À écouter du même artiste : Le chihuahua, Le printemps des amants

Comme un macaque | Keith Kouna

CB: Tu m’enverras un pot. Ou pas. Côté défoulement dans l’air du temps, que dis-tu de la voix nasillarde de Kouna qui siffle que «les cadavres s’empiiiiilent» sur fond de guitares ravageuses?

► À écouter du même artiste : Poupée, Pas de panique

Le temps passe | Vincent Vallières

RGM: Ouf, je ne sais pas si cette pièce de Kouna peut remonter le moral des troupes. Tiens, allons-y avec un morceau accrocheur de notre Vallières national, Le temps passe, qui convient plutôt bien à notre période actuelle de confinement, ne trouves-tu pas ?

► À écouter du même artiste : Café Lézard, Stone

Ma blonde va changer le monde | Caravane

CB: Dans la banque de Vallières, j’aurais opté pour Café Lézard, question de se rappeler cette époque bénie où on pouvait sortir prendre un verre. Mais poursuivons et, après Kouna, chauvin comme pas un, mon envie de prêcher pour ma paroisse demeure immense, d’où ma sélection de ce titre aux guitares radioheadiennes de ce très bon band rock de Québec. En plus, ta blonde va t’aimer.

► À écouter du même artiste : Maxyme, Belle mort

Face Cream | Simon I

RGM: Excellente idée pour Café Lézard. Mais ça me rend presque triste de me demander quand arrivera le moment où l’on pourra enfin retourner dans ces petits cafés de quartier. Merci de partager avec moi cette suggestion de Caravane, que je connais peu. Je poursuis avec ce projet anglophone plutôt méconnu du chanteur des Trois Accords, Simon Proulx. Parce que se mettre de la crème hydratante, ces jours-ci, on connaît ça.

► À écouter du même artiste : Elle s’appelait Serge (Les Trois Accords), Vraiment beau (Les Trois Accords)

Neighborhood # 3 (Power Out) | Arcade Fire

CB: On s’en va dans l’anglo ? Sortons le gros calibre : Arcade Fire. Les options sont nombreuses. Je pourrais choisir Reflektor, Ready To Start ou No Cars Go, mais il n’y a rien qui bat une bonne toune de Funeral. J’y vais avec Power Out, si galvanisante en concert.

► À écouter du même artiste : No Cars Go, Reflektor

Call Me In The Afternoon | Half Moon Run

RGM: J’adore Power Out, mais j’aurais plutôt opté pour Rebellion (Lies) qui déchaîne un tantinet moins lorsqu’on veut cuisiner. Tant qu’à parler de fierté montréalaise, allons-y avec Half Moon Run et une chanson qu’on pourrait renommer Call Me (on FaceTime) In The Afternoon, ces jours-ci.

► À écouter du même artiste : Favourite Boy, Devil May Care

Cookie | Jean Leloup

CB: Je suis un grand fan de Half Moon Run, mais on s’éloigne de notre thématique festive, je trouve. Pas grave si on répand de la vinaigrette partout, t’sé. Pour remédier, je suggère d’aller fouiller dans les trésors de ce cher The Wolf. En faisant des biscuits, tiens?

► À écouter du même artiste : 1990, Rock ‘n’roll pauvreté

Basilic | Qualité Motel

RGM: C’est vrai qu’on s’est égaré et que ça prenait du Leloup dans cette liste. Restons dans le droit chemin avec la très appropriée Basilic, de Qualité Motel, qui compte la présence de Koriass et... Christian Bégin ! Et toi, es-tu plus romarin ou basilic ?

► À écouter du même artiste : Ave Mucho (Valaire), By My Side (Valaire)

Work It | Marie Davidson

CB: Coriandre. Nous voici au bout de l’exercice. J’ai envie d’aller ailleurs complètement pour conclure, dans la techno underground de Marie Davidson. J’ai tellement écouté cet album l’an passé. D’accord, ce n’est certainement pas le bon moment pour se faire chanter qu’il faut travailler pour être un gagnant, mais le martèlement obsédant du drum and bass ici est d’une telle efficacité que j’y reviens sans cesse.

En tout cas, merci Raph et j’espère que ta sauce à spag n’a pas trop souffert de mes choix musicaux.

► À écouter du même artiste : La Ecstase (Silent Servant Remix), So Right