LÉTOURNEAU, Florence



À Lévis le 5 avril 2020, est décédée Mme Florence Létourneau, à l'âge de 85 ans. Elle était la fille de feu Joseph E. Létourneau et de feu Léontine Proulx. Elle laisse dans le deuil ses frères et sœurs: feu Georges (Pierrette Lacombe), feu Anita, Réjeanne (Jean-Charles Mercier), Michel (Marthe Bussière), Marie-Hélène; ses neveux et nièces: Christine, Bernard (Danièle), André (feu Madeleine), Pierre, Louise (Benoit), Claude, Luc, Sylvain (Annie), Rémi, Vincent; ses nombreux petits-neveux et petites-nièces ainsi que ses amies (Huguette, Nicole, Pierrette, Colette, etc.). Grande voyageuse, passionnée de culture, Florence Létourneau a longtemps enseigné à Charlesbourg. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches (https://www.alzheimerchap.qc.ca/ ).Ses cendres seront déposées au salon funéraire Claude Marcoux de Lévis, où elle rejoindra sa sœur Anita et son neveu Jean-François.