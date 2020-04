BÉGIN, Reine



Au Centre Paul Gilbert, entourée des bons soins des membres du personnel de l'unité Carrefour, est décédée paisiblement Madame Reine Bégin, âgée de 79 ans. Elle était la fille de feu Rose-Anne Lessard et de feu Paul Bégin. Elle laisse dans le deuil son frère Marc (Suzanne Létourneau), ses sœurs: Hélène (feu Robert Larochelle), Claire (Donald Gagnon) et Carmen; ses belles-sœurs et frères décédés: Florence Létourneau (feu Luc), France Saillant (feu Claude), Hélène Fournier (feu Jean), Claire Mercier (feu Pierre). Elle laisse aussi dans le deuil sa tante Denise Bédard Lessard, plusieurs cousins et cousines et de nombreux neveux et nièces qu'elle chérissait. Pour connaître les arrangements funéraires prévus ou les avis commémoratifs à venir, veuillez communiquer avec sa sœur Claire à l'adresse suivante: sympathie@groupegarneau.com. Pour celles et ceux qui le désirent, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'une des fondations suivantes: Fondation Maurice Tanguay https://fondationmauricetanguay.com/faire-un-don/, la Maison des soins palliatifs du Littoral https://www.mspdulittoral.com/faites-un-don/, Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis https://fondationhoteldieuLevis.ca, Fondation du bien-être des animaux https://fondationbea.org/fr. Merci à l'avance de votre générosité !Pour tante Reine qui était "la plus vieille des filles" comme elle aimait le dire, nous transmettons tout notre amour et nos remerciements pour sa bienveillance, sa joie de vivre et les bons souvenirs qu'on a vécus ensemble. Elle a été confiée au