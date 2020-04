LAMONTAGNE, Jacques



À Place Alexandra de Beauport, le 23 mars 2020, à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur Jacques Lamontagne (retraité de l'enseignement à Québec), fils de feu monsieur Laurent Lamontagne et de feu dame Amanda Montminy. Il demeurait à St-François-de-la-Rivière-du-Sud, comté de Montmagny.Il laisse dans le deuil ses frères et sa sœur: feu Roméo Guimont, Agathe Lamontagne (Claude Blais), feu Marie-Louis Lamontagne (Denise Théberge); ses neveux et nièces: Sylvain Blais, Esther Blais, Marie-Claude Blais, Stéphane Blais, Guy Lamontagne, Marie-Sophie Lamontagne; ainsi que plusieurs cousins, cousines, amis et amies. Nous tenons à remercier le personnel de Place Alexandra et de l'Hôpital l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués. Oncle Jacques a tenu à nous laisser à tous le message suivant: " La mort, disait-il, est la plus belle invention de la vie. C'est elle qui rend la vie si précieuse et qui écarte le vieux pour faire place au neuf et donc à la vie ". " And that is as it should be " Steve Jobs - 2005, décédé en 2011 à l'âge de 56 ans.La direction a été confiée à la